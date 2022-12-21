Об итогах года детей говорили на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК



Как мы помним, в своем новогоднем обращении к казахстанцам Касым-Жомарт Токаев объявил 2022-й Годом детей. Речь идёт не о лозунгах и праздничных мероприятиях, а о конкретных мерах со стороны власти в области здравоохранения, образования, социального обеспечения. О том, какие мероприятия были реализованы в уходящем году, рассказал вице-министр культуры и спорта РК.

Нургиса Дауешов, вице-министр культуры и спорта РК

— Разработанным планом предусмотрено 69 масштабных мероприятий. В том числе ведомство определено основным исполнителем по 9 мероприятиям. Вся работа направлена на обеспечение качественного и доступного образования, полноценного творческого развития детей, повышения их спортивного и творческого потенциала. В целом, в сфере культуры реализован ряд масштабных проектов, охватывающих более 1 млн детей.

В частности — республиканский культурно-образовательный онлайн проект «Ұлағатты ұрпақ» , который позволяет учащимся всесторонне просвещаться. Запустили проект «Культурный норматив школьника», который охватил 20% школ страны, это более полторы тысячи образовательных учреждений. В ближайшее время планируется довести этот показатель до 30%. Функционирует веб-сайт детской литературы «Дана бала», в котором размещены более 5 000 книг. Со следующего года планируется присуждение президентской премии для казахстанских поэтов и писателей до 29 лет.

Нургиса Дауешов, вице-министр культуры и спорта РК

— Также проведена республиканская фестиваль-выставка «Таланты среди нас», направленная на раскрытие творческого потенциала детей с особыми потребностями, в которой приняли участие более 250 детей. Онлайн проект «Бабушкины сказки» охватывает более 40 тысяч детей. Проведен инклюзивный музейный фестиваль детского творчества «Мейірім». Также в целях повышения учебной активности детей ведомством впервые была присуждена Национальная литературная премия «Айбоз». Призовой фонд составил 5 млн тенге.

Особое внимание уделяется тому, чтобы дети занимались спортом и вели здоровый образ жизни.

Нургиса Дауешов, вице-министр культуры и спорта РК

— Физической культурой и спортом охвачены 61,4% учащихся школьного возраста. В республике насчитывается 652 детско — юношеских клуба и 138 клубов физической культуры, количество детей и подростков в них — более 200 тысяч.

В 7 городах страны действует программа «Доступный спорт», которая охватывает более 20 тысяч человек. Реализуется программа национальной школьной лиги по 10 видам спорта. Ею охвачены около 3 миллионов детей. Мероприятия будут продолжены и в следующем году.