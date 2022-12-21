Итоги работы подвели в областном филиале партии АМАНАТ

На внеочередной 34-й конференции регионального филиала партии «АМАНАТ» подвели итоги работы и обсудили планы на следующий год. Осенью состоялись внеочередные президентские выборы, и мы избрали главу государства. Члены «АМАНАТа» не остались в стороне от политической кампании. В этом году произошли изменения и в самой партии. С 1 марта изменилось ее название.

Асем Рахметова, Ответственный секретарь СКОФ партии «АМАНАТ»:

— Было не только изменено название партии, но и возрождена ее работа. В первую очередь, это коснулось первичных партийных организаций. Они были укреплены и расширены. В настоящее время количество таких организаций составляет 245. В области их 28. Членами являются более тысячи человек, в этом году приняты в наши ряды 751 человек.

Обсудили здесь и работу общественных советов при филиале. Члены совета рассмотрели 539 вопросов и внесли порядка 900 предложений, всего провели 276 встреч. Председатель городского совета ветеранов Жангельды Тажин предложил больше внимания уделять духовному воспитанию молодежи.

ЖАНГЕЛДИ ТАЖИН — председатель городского совета ветеранов

— Достижения современного телевидения и цифровых технологий по-разному влияют на молодежь. Мы забываем про духовное богатство и достижения народа. 6-00 Это общественные работы. Прежде всего, это начинается с семьи. В этой работе должны принять участие школы и общественные организации.

В ходе собрания был избран председатель регионального филиала партии. Достойной этой должности была признана исполнительный секретарь организации Асем Рахметова.