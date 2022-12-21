Аким СКО Айдарбек Сапаров посетил Мамлютский район

Первый руководитель области посетил Мамлютский район. В рамках рабочего визита Айдарбек Сапаров проинспектировал ряд социально значимых объектов. Среди них — строительство водопровода в селе Покровка. В качественной питьевой воде здесь нуждаются более полутора тысяч человек. Возводить его начали в сентябре этого года. На реализацию нужного проекта вложили 422 с половиной тысячи тенге. За работу отвечает ТОО «Компания «АрАй-НС», её здесь пока выполнили на 80%. Завершить планируют до конца года.

ЛЮФТ

— Остаются основные работы у нас по резервуару. Основной резервуар мы уже поставили.

— Здесь водонапорной башни не будет?

— Нет. Резервуар 300 кубов, 2 по 150.

Из 38-ми населённых пунктов только 24 обеспечены централизованным водоснабжением. В остальные сёла её планируют провести в ближайшие годы. После глава региона встретился с общественностью в Мамлютке. Здесь же ему Владислав Лукин рассказал о том, что сделали мамлютчане в 2022-м и что ещё предстоит им сделать. По линии социально-экономического развития провели большую работу. Ежегодно в районе открывают молочные комплексы. Сейчас молочно-товарную ферму на 600 голов возводят в Калугино. В год там будут получать 2700 тонн продукции. Кроме того…

ВЛАДИСЛАВ ЛУКИН, аким Мамлютского района

— «В целях увеличения производства промышленной продукции в 2023-м будет запущен завод по производству древесно-стружечных плит. Стоимость проекта — 1,5 млрд тенге. Планируется создать порядка 40 новых рабочих мест. Мощность — 30 тысяч кубических метров в год. Данный проект включён в Региональную карту поддержки предпринимательства СКО. Вместе с тем, ТОО «Дубровка» в Мамлютке приобрело здание бывшего машиностроительного завода площадью более 8 тысяч квадратных метров, где планируется запустить производство стеклоизделий строительного назначения с применением современных технологий».

От вопросов сельского хозяйства и промышленности — к социальным. Сегодня сеть автомобильных дорог по району составляет 408 км. 80% из них находятся в удовлетворительном состоянии, заверил аким района.

ВЛАДИСЛАВ ЛУКИН, аким Мамлютского района

— «Отремонтировано 208 км дорог районного и областного значения. В текущем году произведён ремонт 23 км дорог от Воскресеновки до Ледянёво. Начат капитальный ремонт областного значения от Андреевки до Новомихайловки. Уже отремонтировали 4 км участка от Бостадыкского в сторону Андреевки. Также, обеспечен ремонт дороги к селу Щучье протяженностью 9 км. В следующем году завершим оставшиеся 5 км автодороги по направлению Кызыласкер-Раздольное. При этом ряд дорог остаются, которые требуют ремонта».

Улучшение качества жизни на селе — одно из приоритетных задач. Выслушав итоги о проделанной работе, Айдарбек Сапаров отметил, что бюджет района полностью не осваивается. Собственный доход района составляет 700 млн тенге. В этом году район не освоил 410 млн тенге. Не развивается в полной мере и животноводство. Нужным направлением для СКО здесь занимаются одни и те же агроформирования.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области

— «Я по списку смотрю, половина не занимается животноводством. Так не должно быть. Поэтому, с этими руководителями надо проводить работу, объяснять. Сейчас есть различные меры господдержки, инвестиционные субсидии, кредитование, закуп продукции через продкорпорацию. Почему люди не занимаются? Значит на местах слабо проводится работа руководством района. Много денег выделяется, при котором вы не освавиваете. А люди же думают, что нет финасирования, государство ничего не делает».

После аким области выслушал сельчан. Обращались к нему по разным вопросом. Больше всего собравшихся интересовало состояние внутрипоселковых дорог.

ЛЮФТ

— Дорога узкая. И при нынешнем его состоянии пройти и проехать очень проблематично. Хотелось бы, чтобы это дорога была тоже асфальтирована.

Если получится, то в течение одного года, но сразу не обещаю. Если мы скажем что на Мамлютскую улицу дадим, то какая улица сегодня в приоритете. Потом следующую вторую улицу. Если в этом году получится, сделаем, если нет, то в следующем.

Борются в районе и с нехваткой кадров. Остро она ощущается в сфере здравоохранения. Здесь нуждаются в 6-ти узкопрофильных специалистах. Это отоларинголог, кардиолог, врачи лучевой диагностики и общей практики. Профильное управление этот вопрос держит на контроле и находит решение.

КУМАР КУСЕМИСОВ, руководитель управления здравоохранения СКО

— На сегодняшний день наша область предоставляет самые высокие подъёмные для молодых специалистов. Они получают 2,5 млн подъёмных. Врачи, которые работают в городе, получают по 1,5 млн. Кроме того, врачи прибывающие в сельскую местность, обеспечены жильём и пособиями в рамках программы «С дипломом в село» В район прибыли 6 врачей, 5 из них — врачи общей практики. Прибыли такие специалисты, как врач-эпидемиолог, педиатор, псхиатор-нарколог, анестезиолог-реаниматолог, невропотолог, врач общей практики».

В больнице за собственные средства обучили рентгенолога. И на следующий год заключили договоры с 5-ю врачами. Сегодня здесь трудятся 274 медицинских работника. В области дефицит врачебных кадров превысил 280 специалистов. Большую часть вакансий, это 185, закрыли.

В завершение рабочей поездки первый руководитель области посетил районную больницу. Здесь Айдарбек Сапаров ознакомился с работой нового оборудования. На эти цели из республиканского бюджета выделили 82 млн тенге.

КАРИНА ГРАУВЕРГ, директор Мамлютской районной больницы

— «Это рентген аппарат, ещё один аппарат, который позволяет более углублено проводить диагностику нашим пациентам. Также, в этом году мы обновили лабораторию. Это для нас очень большой плюс. Мы подключаем их к информационным системам. Это очень помогает нам в районе. В дальнейшем у нас большие планы. В 2023-м году мы будем закупать фтизиооборудование и оборудование для реабилитации. Будем расширять реабилитацию на амбулаторном уровне.»

В скором времени здесь появится и новая карета скорой медицинской помощи. Её здесь ждали очень давно.