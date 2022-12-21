85 лет Бахыту Мустафину

В областной библиотеке им. Сабита Муканова прошёл памятный вечер, посвящённый 85-летию Бахыта Мустафина. Свою жизнь он посвятил журналистике. Трудовой путь начал простым корреспондентом, затем редактором областной газеты «Ленин туы». А в последние годы своей жизни он преподавал в Северо-Казахстанском университете. Вспомнить талантливого писателя собрались его коллеги и молодёжь.

ЖАНАР ТАЛАСПАЕВА, профессор Kozybayev University

«Он был примером не только для студентов, но и для преподавателей. Потому что, он был умным, ответственным и добропорядочным. Он не ленился работать, был трудолюбивым и целеустремлённым человеком. Эти качества в нём ценили окружающие».

После себя Бахыт Мустафин оставил богатое творческое наследие. Он автор более 10 книг и 30 сборников очерков и рассказов. Последние часто публиковали в республиканском детском журнале «Балдырған». Также, Бахыт Мустафин был 5 раз удостоен премии Союза журналистов РК за лучшие публицистические работы.

СЕРИКБАЙ КУСАИНОВ, композитор

«Он был скромным человеком. В то время, когда он работал в газете, была рубрика «Календарь», в которой он публиковал биографии композиторов, их достижения. Бахыт Мустафин хорошо писал, грамотно излагал свои мысли. Это был очень хороший человек».

10 декабря Бахыту Мустафину исполнилось бы 85 лет.