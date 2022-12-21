30 фактов оскорбления представителей власти зарегистрировали в СКО с начала года

Полицейские СКО напоминают об ответственности за оскорбление представителей власти. Штраф, общественные работы или административный арест грозят 46-летнему жителю Петропавловска. Горожанин был остановлен сотрудниками батальона патрульной полиции за переход улицы в неустановленном месте. Взявшись оспаривать законные требования полицейского, мужчина перешёл к оскорблениям. Он был доставлен на медицинское освидетельствование, которое показало состояние опьянения. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 378 Уголовного кодекса РК «Оскорбление представителя власти». Санкция статьи подразумевает наказание в виде штрафа до 80 месячных расчётных показателей, либо общественных работ на срок до 80 часов или 20 суток ареста. Всего с начала года в области зарегистрировали 30 фактов оскорбления представителей власти. Практически все они совершены под воздействием спиртного. Это верно и для случаев, когда нетрезвые люди, споря с сотрудниками полиции, пытаются пустить в ход кулаки — таких фактов было зарегистрировано 14. Полицейские напоминают, что ст. 380 УК РК «Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти» предусматривает гораздо более строгое наказание: от штрафа в размере до 2 тысяч МРП до 2 лет лишения свободы.