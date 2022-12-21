13 пьяных водителей за четыре дня задержано на дорогах СКО

Тринадцать пьяных водителей за четыре дня задержали полицейские на дорогах области. С 16 декабря в регионе проходит десятидневное оперативно-профилактическое мероприятие «Пьяный водитель».

В рейдах задействованы порядка 400 сотрудников полиции.

За четыре дня они выявили 1023 различных нарушения Правил дорожного движения, 109 фактов неиспользования ремней безопасности и 89 — пользования за рулем телефонами, чаще всего в эти дни водители привлекались к административной ответственности за превышение скорости. Таких фактов было 72. Также полицейские зафиксировали 65 случаев управления транспортными средствами без документов, и 32 — управления авто, не прошедших техосмотр. В этой статистике есть и нарушения пешеходов. Всего их было 99.