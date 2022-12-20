В Северо-Казахстанской области главы районов продолжают отчитываться о проделанной работе на площадке службы региональных коммуникаций. 20 декабря Жанат Садвакасов рассказал о достижениях и планах Кызылжарского района. Свой доклад аким начал с вопроса развития сети водоснабжения.



ЖАНАТ САДВАКАСОВ, аким Кызылжарского района:

— Работы в это году продолжаем по селу Якорь раводящие сети. Также, мы начали работать в Михайловке. Это небольшое село. И в Ташкентке мы полностью провели разводящие сети. В качестве примера скажу, что в Ташкентке 80 дворов, 63 провели воду.

В 2023-м году завершится строительство новых сетей в селе Петерфельд и до села Чапаево, рассказал Жанат Садвакасов. Будут решены проблемы по водообеспечению еще в 10-ти селах с охватом 2 тысячи дворов. Основная их часть вошла в проект реконструкции Соколовского группового водопровода — 2 очереди. Отдельно аким Кызылжарского района остановился на ремонте дорог.

ЖАНАТ САДВАКАСОВ, аким Кызылжарского района:

— Благодаря поддержке акима области, мы завершим средний ремонт внутрипоселковых дорог в 5 селах Петерфельд, Прибрежное, Новокаменка, Вагулино и капитальный, средний ремонт подъезда к селу Шаховскому.

В 2023-м году в Кызылжарском районе планируют завершить ремонт дорог в 14 селах. Кроме того, начнется строительство 5-этажного дома, в районе дополнительно установят 3 спортивных комплекса и 14 детских игровых площадок.