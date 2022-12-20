Областной чемпионат по боксу среди юношей 12-13 лет прошёл в Петропавловске

Чемпионат Северо-Казахстанской области по боксу проходит в Петропавловске. В школе бокса имени Сафина собрались юноши 12-13 лет, чтобы показать своё мастерство на ринге. Это Аруен Ескенов из района им. Г.Мусрепова и Канат Инкарбек из района Шал акына. Поединок захватывающий. Юные боксеры пытаются показать все навыки, которые приобрели за время тренировок. Сегодня удача оказалась на стороне Аруена Ескенова. Помог упорный труд и вера в свои силы, говорит юноша.

АРУЕН ЕСКЕНОВ, участник соревнований, район им.Г.Мусрепова

— Я занимаюсь боксом полтора года. Этот вид спорта мне интересен потому, что мои братья тоже занимались боксом. Хочу стать профессиональным боксером, участовать на республиканских и международных соревнованиях.

Следующими на ринге встретились петропавловские боксеры — Даниал Далабай из ДЮСШ бокса и Ильяс Канат из «Олимпа». В этом поединке оказался сильнее Даниал Далабай. Он хорошо изучил технику соперника и применил все свои навыки.

ДАНИАЛ ДАЛАБАЙ, участник соревнований, г.Петропавловск

— Я занимаюсь полгода и у меня есть одно достижение — это второе место в области. Я хочу выиграть на этих соревнованиях и занять 1 место. Сегодня мне помогли мой тренер и все мои родные. Какие у тебя планы на будущее? — Стать великим боксером.

Всего борются за звание победителя здесь более 100 юных боксеров из районов области и Петропавловска, но кто окажется лучшим, решат судьи.

АЗАТ ИЛЮБАЕВ, главный судья соревнований

— Уровень, в принципе, хороший. Кто-то первый раз, кто-то уже боксировал на соревнованиях. Подготовка неплохая, нужно поработать. Для этого проводим соревнования, чтобы опыт набирали дети.

Областные соревнования будут идти 4 дня. Лучшие боксеры отправятся на первенство Республики Казахстан, которое пройдет в январе следующего года.