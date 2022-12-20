Айдарбек Сапаров ознакомился с развитием района М.Жумабаева

Айдарбек Сапаров побывал с рабочей поездкой в районе М. Жумабаева. Свой визит он начал с посещения Центра детского и юношеского творчества «Altyn urpaq» в селе Булаево. Здесь ребята занимаются в кружках по прикладному искусству, домбре, робототехнике, учатся основам предпринимательства и бизнеса. Центр открылся год назад. За это время его воспитанники успели отличиться. Например, 6-летний Алдияр Бердагулов сделал эко-поделку и стал лучшим на республиканском конкурсе.

АЛДИЯР БЕРДАГУЛОВ, воспитанник Центра детского и юношеского творчества «Altyn urpaq», район М.Жумабаева:

— Я сделал поделку «Веселый алфавит». Он развивает мелкую моторику рук, дает вторую жизнь пластиковым отходам и не засоряет нашу планету.

Аким области подробно ознакомился с работой каждого кружка, пообщался с воспитанниками центра. Ребятам очень нравится заниматься здесь робототехникой. Кроме того…

АРМАН ЕСЕНТЕМИРОВ, учитель Сарытомарской средней школы, район М.Жумабаева:

— Мы проводим игры для повышения интереса учащихся. Ребята любят играть в асык ату

После центра глава региона посетил физкультурно-оздоровительный центр. Айдарбек Сапаров поговорил с местными хоккеистами.

МИХАИЛ НОВИЦКИЙ, хоккеист:

— Здесь у нас есть условия, есть крыша, нет ветра, нет мороза.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Аким района создает условия для развития спорта, мы это поддерживаем. В каждом районе нужно сделать, чтобы так было. Потом переходить в сельские округа, чтобы там тоже дети занимались.

Затем Айдарбек Сапаров провел встречу с населением района. Он отметил, что будучи уроженцем северного региона, на его плечах лежит двойная ответственность за благосостояние граждан.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Я должен оправдать доверие президента. Готов служить народу честно. Постараюсь говорить с вами простыми словами, показывать работу делами. Я чувствую вашу поддержку. Я уверен, что вместе мы добьемся больших успехов.

Также с докладом выступил акиму района М.Жумабаева Кайрат Омаров. Он перечислил итоги проделанной работы, остановился на основных показателях и планах на 2023-й год. Среди них развитие животноводства, ремонт существующих молочно-товарных ферм и строительство новых комплексов. Кроме того, по словам акима, в этом году в собственность государства было возвращено 16 тысяч гектаров неиспользуемых земель. Есть улучшения и в части сельской инфраструктуры. В ремонт дорог района в этом году вложили 2 млрд тенге. В порядок привели 50 километров полотна.

КАЙРАТ ОМАРОВ, аким района М.Жумабаева:

— В этом году мы продолжили ремонт дорог в районном центре. С начала 2022-го обновлено покрытие на 18 улицах города Булаево. В целом, за 12 месяцев доля автомобильных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии по району достигла 70%.

Глава района рассказал, что практически все села подключены к централизованной системе водоснабжения. В этом году отремонтированы распределительные сети в 6 населенных пунктах.

Говорили на совещании и об образовании. Аким Аккайынского сельского округа Максат Есжанов обратил внимание Айдарбека Сапарова на состояние одной из сельских школ. Объект, по его мнению, нуждается в ремонте.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

С экономии из бюджета выделим. Надо посмотреть и выбрать основные виды работ, которые сегодня необходимы. Но, чтобы была перспектива дальше.

Аким области отметил, что уровень образования в районе необходимо повышать. Школьники должны стремиться к высоким результатам и достижениям, чтобы быть востребованными на рынке труда.