Петропавловск украшают к Новому году

АНАСТАСИЯ КУЗНЕЦОВА, корреспондент

— Тем временем, в областном центре готовятся к празднованию Нового года. Пару дней назад приступили к работам. Горки, ледяные фигуры, лабиринты. По традиции петропавловцев и гостей города ждет праздничная атмосфера.

И маленькие жители города уже осваивают ледовый городок на центральной площади. Привлекает внимание, конечно же, горка — место адреналина и веселья. Сегодня её заливают рабочие. Вызывают интерес и разнообразные фигуры изо льда.

БЛИЦ

— На Новый год я здесь хочу кататься с мамой и друзьями.

— Конечно очень рады, что есть ледовый городок. Поведем детей, смотря какая будет погода.

— Вообще радостно. И детям, и всем будет хорошо. Очень даже приятно. Побольше б таких городков.

Таких мест веселья в Петропавловске будет немало. Разнообразные скульптуры и горки подготовили на 5 локациях областного центра.

АСЕМ АЙТУЛОВА, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Петропавловска

— Это городской акимат, областной акимат, микрорайон «Береке», также в районе магазина «Вектор», это 20-ый микрорайон и в парке Победы. Также в этом году будет оборудована ледовая площадка на стадионе «Динамо», где жители смогут кататься на коньках.

А ещё улицы Петропавловска украсят разнообразным освещением. В этом году на организацию площадок, которые будут функционировать 5 месяцев, потратили 75 млн тенге спонсорских средств.