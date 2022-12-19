Новый аппарат МРТ установили в многопрофильной детской областной больнице. Оборудование по последнему слову техники позволит проводить исследования даже у самых маленьких пациентов. Снимки будут настолько чёткими, что врач сможет определить малейшую патологию и выявить болезнь на ранней стадии, что уже залог выздоровления. Чаще всего в аппарате МРТ нуждаются маленькие североказахстанцы с неврологическими заболеваниями.

НУРЛАН АЙМАНОВ, директор многопрофильной детской областной больницы:

— В отделении неврологии в год проходит тысяча детей. Не менее 70% детей нуждаются в проведении МРТ. В ортопедии, болезнях органов грудной клетки, брюшной полости, суставы.

Раньше им приходилось обращаться в областную больницу, где и без того большая очередь. А аппарату больше 10 лет. Там в прошлом году МРТ исследование провели 1680 детям, но пациентов, которым нужна эта процедура, намного больше. Многие родители везли детей в Астану. Пока что североказахстанские дети ждут МРТ от 2 недель до месяца.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Если болезнь перейдёт в другую стадию, сложно будет лечить. Уже будет поздно. Быстрее надо диагностировать. Вопрос с МРТ в детской больнице решён. Надо на 3 смены переходить сразу же. Для этого что нужно? Областное управление здравоохранения посмотрите. Что надо из областного бюджета?

НУРЛАН АЙМАНОВ, директор многопрофильной детской областной больницы:

— Если будет нарастать потребность, мы готовы перейти на 3 смены. Рентген-лаборанты у нас есть, дополнительно сейчас проходят обучение. 2 врача сейчас имеют возможность описывать. В случае повышения потребности мы имеем договорённость с научным центром материнства и детства, которая всю жизнь проработала на аппарате МРТ у детей, которая будет сопровождать их клинически на начальном этапе.

Договорились ещё с 2 врачами, они будут дистанционно описывать снимки при большом наплыве пациентов. На этапе запуска в день будут проводить от 6 до 8 исследований. На каждого ребёнка нужно минимум 40 минут и максимум 1,5 часа. МРТ смогут пройти около 4 тысяч детей в год.

КУМАР КУСЕМИСОВ, руководитель управления здравоохранения СКО:

— Дополнительно на следующий год запланировано приобретение наркозно-дыхательного аппарата для проведения исследований под наркозом для маленьких детей, которые не могут самостоятельно лежать без движения.

Стоимость аппарата МРТ, собранного во Франции, 791 млн тенге. В регион прибыл специалист, который расскажет местным врачам о нюансах работы с оборудованием. Во вторник будет первый снимок на новом аппарате, тогда же и откроют запись на исследование по номеру 8(7152)63-02-04.