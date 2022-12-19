На 20% увеличился объём грантового финасирования НПО

О новых подходах грантового финансирования неправительственных организаций говорили на столичном брифинге в службе центральных коммуникаций. По линии господдержки НПО есть 3 основных направления. Среди них — государственный социальный заказ. В Казахстане он реализуется с 2005 года. За последние 5 лет объём финасирования здесь увеличился на 20%.

МАДИЯР КОЖАХМЕТ, председатель Комитета по делам гражданского общества МИОР РК

— «Ежегодно реализуется около 2-х тысяч проектов по социально значимым направлениям. Второе направление — денежная премия, присуждаемая НПО с 2017 года за вклад в решение социальных задач на республиканском, отраслевом и региональном уровнях. В 2022 году премии были присуждены 54 НПО по 14 направлениям на общую сумму 95 млн тенге. Грант для неправительственных организаций — средства, предоставляемые в целях привлечения потенциала неправительственных организаций к решению актуальных вопросов развития социальной сферы».

В 2022 году количество грантов для НПО заметно увеличилось. С начала года реализовали 102 гранта на сумму более 2,2 млрд тенге. Кроме того, в рамках 16-ти конкурсов увеличился охват неправительственных организаций в 1,5 раза, более 460 организаций подали 685 заявок.

ГАЛЫМ КУРМАН, председатель Центра поодержки гражданских инициатив

— «Грантовые проекты реализованы по 14 социальным направлениям и охватывают все регионы страны. В конкурсе на получение гранта приняли участие 83 представителя НПО из 13 регионов страны. Уполномоченный орган получил 634 малых гранта на сумму до 1 млн тенге. Из них 252 малых гранта по проекту Zhas Project».

По линии реализации социально значимых проектов провели большую работу. Например, создали более 500 рабочих мест на сумму 343 млн тенге. В стране появились 660 центров социальных услуг. Кроме того, впервые в этом году неправительственным организациям были предложены региональные гранты от местных исполнительных орагнов. Так, в Мангистауской, Карагандинской, Атырауской, Костанайской областях выделили 27 грантов на сумму 222 млн тенге.