Краткие итоги экономического развития СКО

В январе-ноябре 2022 года объем выпуска продукции сельского хозяйства Северо-Казахстанской области увеличился на 11,6%, инвестиций в основной капитал — на 3,9, промышленного производства — на 3,4%, строительных работ — на 3,1%. Объем валовой продукции сельского хозяйства в январе-ноябре 2022 года перевалил за 1 млрд тенге. Производство продуктов питания выросло на 6%. В январе-ноябре 2022 года объем строительных работ в области выполнен на 91,5 млрд. тенге. Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов составила 176,7 тыс. кв. метров. Объем розничной торговли в северном регионе за январь-ноябрь 2022 года составил 290,4 млрд тенге. Объем оптовой торговли — 444,1 млрд тенге.