Итоги спортивного года в системе образования СКО

Более 100 соревнований, многочисленные победы как учащихся школ и колледжей, так и самих преподавателей. Сегодня подводят итоги спортивного года в системе образования области. Неоднократно забирали золото в этом году представители Кызылжарского района. Они взяли 1 место в областной спартакиаде «Жастар», стали первыми в национальной школьной лиге и различных национальных видах спорта. Впереди ещё много планов, говорит методист отдела образования района.

РУСЛАН КАПАРОВ, методист отдела образования Кызылжарского района

— Хотелось бы выразить огромную благодарность руководству, тренерскому составу района, учащимся, которые достойно выступили и заняли достойные награды. Сейчас стартует национальная школьная лига в рамках районного этапа. С января уже начнем проводить соревнования среди школьников.

Конкурс «Лучший спортсмен-2022» среди учащихся учреждений среднего образования проводился в этом году впервые на площадке Инстаграм. Один из его участников — Меирлан Сериков, ученик средней школы №6 им. Кожабергена Жырау. Десятиклассник занимается футболом с 7 лет. Сегодня очень рад быть в числе номинантов на звание спортсмена года.

МЕИРЛАН СЕРИКОВ, учащийся средней школы №6 им. Кожабергена Жырау

— Любовь к футболу мне привил мой папа. Он сам занимался футболом и научил меня играть. Дальнейшие планы — стать футболистом и улучшить футбол в Казахстане.

Призёрами североказахстанцы стали и во всемирной гимназиаде, которая проходила в этом году во Франции. В общем, спортивная жизнь области в 2022 году была насыщенной. И главную задачу — привлечение молодежи к спорту — региональный учебно-методический центр выполнил.

КАНАТ САДУАКАС, директор областного учебно-методического центра физической культуры, спорта и начальной военной подготовки

— У нас есть призеры по 4 спартакиадам. Награждаем грамотами национального научно-практического центра физкультуры МОН РК 9 человек, награждаем грамотами управления образования и нашего регионального центра.

Всего здесь наградили порядка 100 спортсменов области.