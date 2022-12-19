АКИМ СКО ПОСЕТИЛ КЫЗЫЛЖАРСКИЙ РАЙОН 

Глава региона Айдарбек Сапаров в ходе рабочей поездки в Кызылжарский район посетил недавно открывшееся предприятие ТОО «Жана кус». Свою работу птицефабрика начала в этом году. Трудоустроить сюда удалось 50 человек. Средняя заработная плата на предприятии составляет 170 тыс. тенге. Реализовывать свою продукцию в магазинах Петропавловска уже начали. Мясо птицы продается за 1150 тенге. Это намного дешевле рыночной цены. В дальнейшем планируется строительство новых корпусов и увеличение фабрики.

РАДИЙ КУШЕРБАЕВ, директор ТОО «ПТФ «Жаңа құс», Кызылжарский район:

— ПСД разбито…погодные условия.

В свою очередь Айдарбек Сапаров предупредил, что в будущем может возникнуть дефицит мяса птицы, и дал поручение как можно скорее начать строительство новых корпусов.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Нам надо быстрее…до 100% довести.

Также глава региона проинспектировал работу кирпичного завода в селе Подгорное. Предприятие ввели в эксплуатацию в мае этого года. Выпускают здесь около 150 тысяч кирпичей в сутки. Но рабочей силы на предприятии не хватает из-за чего страдает и производительность. Сейчас работа завода приостановлена, потому что предприятие не готово было к северным морозам.

ГАРИК БЕРНЕЦЯН, учредитель ТОО «Кирпич СК», Кызылжарский район:

-В этом году…250 тысяч кирпичей в сутки.

Поскольку темпы строительства во всей стране набирают обороты, спрос на кирпич очень высок. Если все пойдет по сценарию предпринимателя, то свои планы он сможет реализовать и завод закроет 50% внутреннего спроса.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Надо завершать…800 млн.



Айдарбек Сапаров посетил Бескольскую среднюю школу №3, которая построена два года назад. В школе обучается 434 ученика, работает 77 учителей. Здесь имеются практические кабинеты предметов физико-математического направления, лаборатория, оснащенная современным оборудованием, лэд экран установлен в каждом классе. Хочется отметить, что в школе работает кружок бабушек. Здесь старшее поколение учит детей обычаям и традициям казахского народа.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Очень хорошо, что здесь есть такой кружок. Я очень благодарен старшему поколению за пропаганду нашей культуры, надеюсь ученики с радостью перенимают ваш опыт.

После глава региона провел встречу с населением. Аким района Жанат Садвокасов рассказал, каких результатов удалось добиться в этом году и о планах развития района на 2023.

ЖАНАТ САДВОКАСОВ, аким Кызылжарского района:

— Благодаря вашей поддержке…соответствующую документацию .

Глава области, в ходе совещания подчеркнул, что 140 млн тенге, которые выделили на развитие района освоить здесь не удалось, в этом большое упущение акима района.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Народ говорит…подрядчика искать.

После небольшого отчета акима района, Айдарбек Сапаров выслушал проблемы и предложения местных жителей.

АНАСТАСИЯ ЭЙНИКИС, депутат районного маслихата:

— Возможно ли…крытого хоккейного корта.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Когда вы разработаете…управление спорта, передайте.

До конца года аким области планирует посетить все районы региона, встретиться с населением и выслушать их вопросы.