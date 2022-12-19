Аким СКО посетил Есильский район

Этот модульный убойный пункт в высшем сельскохозяйственном колледже им. Ж.Кизатова появился в 2021 году в рамках республиканского проекта «Жас маман». Студенты проходят здесь практику, начиная со второго курса. После нее они гораздо увереннее себя чувствуют, когда попадают на настоящее производство.



АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Это очень хорошо, что ребята могут пройти здесь практику, получить необходимые знания. Изучать такие вещи на плакатах, сидя в учебном кабинете, недостаточно.

317,5 млн тенге. Такую солидную финансовую поддержку колледж получил в прошлом году, благодаря республиканскому проекту «Жас маман». На выделенные средства в учебном заведении смогли обновить материально-техническую базу. Приобрели оборудование для разных специальностей, в колледже их 10, а еще несколько единиц техники, включая трактор John Deere. Учатся им управлять ребята с помощью вот такого тренажера. Мини-молочный завод в сельскохозяйственном колледже Есильского района тоже появился в прошлом году. Здесь на испанском оборудовании студенты учатся пастеризовать молоко, изготавливать кисломолочную продукцию. Чтобы убедиться в её качестве ребята, как на настоящем производстве, проводят различные исследования. Сегодня в колледже очно учатся 426 студентов. Процент трудоустройства в учебном заведении хороший, но достаточно и таких примеров, когда ребята выпускаются и не идут работать животноводами, ветеринарами и лаборантами.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Государство готовит, госзаказ есть, стипендии получают, они должны вернуться в хозяйства и работать ветеринарами, зоотехниками, агрономами.

Такие специалисты в северном регионе востребованы, отметил Айдарбек Сапаров. Во время своей рабочей поездки в Есильский район он побывал на территории ТОО «Егін». Товарищество находится в Явленке. За 11 месяцев этого года здесь произвели почти 3,5 тысячи тонн муки и 744 тонны макаронных изделий.

ВЛАДИМИР ЧУБЫКИН, директор ТОО «Егін», Есильский район:

— У нас среднеазиатские рынки, в основном, поставляем в Туркмению. Здесь на местном рынке продаем, в стабфонд отдаем по хорошей цене. У нас есть меморандум с акиматом трехсторонний, по муке работаем.

Затем глава региона провел встречу с населением. На ней выступили аким Есильского района, руководители областных управлений. Вместе с Айдарбеком Сапаровым они предметно обсудили проблемы района.

КУМАР КУСЕМИСОВ, руководитель управления здравоохранения СКО:

— Дефицит врачебных кадров составляет 9 врачей. По специальностям: врач общей практики, врач онколог, фтизиатр, мамолог, инфекционист, офтальмолог, эндокринолог, психиатр, нарколог и отоларинголог.

Один из местных жителей пожаловался на отсутствие в районе офтальмолога. Проблема приносит ему и другим сельчанам большой дискомфорт.

ЕРТАЙ ОСПАНОВ, житель Есильского района:

— Приходится ездить в областной центр, высиживать очереди большие. За один день не управляемся. Приходится тратить два дня.

До того, как проблему с нехваткой узких специалистов удастся решить, нужно найти выход из сложившейся ситуации, отметил глава региона, обращаясь к руководителю профильного управления.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Как-то очередность по-другому сделать, чтобы их приняли, чтобы не просто так люди ждали. День приема сделать в райцентре.

Обсудили и дороги. В 2022 году в Есильском районе на их ремонт направили 1,7 млрд тенге. Айдарбек Сапаров подчеркнул, что эти деньги вместе с новым полотном не должны остаться под колёсами тяжелой техники.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— По району у нас транспортная инспекция есть, совместно отрабатывайте. 40-тонники идут, ломают дорогу. Ладно с поля до поля пусть работает, но по таким дорогам после ремонта обязательно нагрузку на ось проверяйте.

Вопрос с централизованным водоснабжением предстоит решить в 19-ти сёлах района. Для этого в 2022-м реализовали 12 проектов, вложили больше 1 млрд тенге. Важно контролировать качество проводимых работ, они делаются не для освоения денег, а для реального эффекта, который почувствуют сельчане, отметил Айдарбек Сапаров. Об образовании на совещании тоже говорили.

НАЗИР ЖАШИБЕКОВ, руководитель управления образования СКО:

— В текущем году на укрепление материальной базы организаций образования выделено более 50 млн тенге. За последнее время в Есильском районе отремонтированы 24 объекта образования. На эти работы выделено порядка 926 млн тенге. По ЕНТ средний балл составляет 72,6.

Результат может быть гораздо выше, подчеркнул глава региона, обращаясь к руководителю отдела образования Есильского района.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— У вас все условия здесь созданы. Почему качество знаний детей слабое? Вам нужно заниматься с директорами, учителями, преподавательским составом.

После совещания аким области провел личный прием. Завуч Амангельдинской средней школы Индира Джумагалиева попросила отремонтировать здание учебного заведения. Айдарбек Сапаров заверил, что её просьба будет рассмотрена и не останется без внимания, также, как и текущий ремонт системы отопления в Явленской средней школе. В некоторых кабинетах нужно заменить радиаторы. Школа очень перспективная, потому без внимания этот вопрос тоже не останется, подчеркнул Айдарбек Сапаров.