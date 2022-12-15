Ярмарка белорусской обуви: выбираем новинки из зимней коллекции

Лёгкая, удобная, разных подъёмов, расцветок, с каблуком и без, а главное — по приемлемым ценам. Ярмарка белорусской обуви предлагает зимнюю коллекцию новинок. Это сапоги, полусапожки, ботинки.

Алёна Сотскова, менеджер по продажам:

— «В городе мы не первый раз. К нам идут из-за качественных и доступных цен. На проблемные ноги у нас обувь в основном. Для тех, у кого высокий подъем, выпирающие косточки, широкое голенище. Мягкая, она не натирает, не давит. У нас обувь очень удобная. Размерный ряд женской обуви — с 36-44, мужской -40-49, палитра разная. Есть и темные, и светлые.

Здесь можно подобрать модель как для старшего поколения, так и молодежи. Уже с утра менеджер по продажам Алёна Сотскова проводила с обновками 50 счастливых покупателей. Белорусская обувь не только удобная, но и очень тёплая.

Открылась ярмарка на втором этаже теннисного центра по ул.Жабаева, 82 А. Вход с торца. Часы работы с 10.00 — 19.00 часов. Ярмарка продлится до 19 декабря.