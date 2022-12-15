В ДЧС СКО наградили профессионального боксёра Евгения Павлова

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям СКО наградили профессионального боксёра Евгения Павлова. Дмитрий Растихин выполнил приказ министра внутренних дел страны Юрия Ильина и вручил спортсмену медаль «За отвагу в чрезвычайных ситуациях». 24 ноября боксер спас мужчину из горящего дома. На момент происшествия он находился неподалеку и первым заметил пожар.

ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВ, профессиональный боксер:

— Я знал, что там живет еще пожилой человек, друг моего отца. Я наклонился, чтобы пройти по низу дома и в метрах 3-4 увидел, как человек ползет в сторону выхода. Я резко бросился к нему, взял его за руки и поволок по полу в сторону выхода. После минут через 5 приехала пожарная служба.

Евгений Павлов героем себя не считает. Спортсмен говорит, что просто не мог поступить по-другому. В канун Дня независимости награды различных достоинств получил не только профессиональный боксер, но и сотрудники областного департамента по чрезвычайным ситуациям. Среди них были представители из районов.

ДМИТРИЙ РАСТИХИН, врио начальника ДЧС по СКО:

— Наши сотрудники ежедневно заступают на дежурства, делают свою работу, связанную с риском их жизни. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия в семьях, счастья, мира, добра, успешной, плодотворной работы на благо нашей Родины.

В канун Дня независимости нагрудные знаки, медали, грамоты и благодарственные письма получили 14 сотрудников.

