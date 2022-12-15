Ровесник независимости Казахстана рассказал о службе в полиции 

Независимому Казахстану исполняется 31 год. Столько же лет помощнику участкового инспектора полиции из Петропавловска Жаслану Шамшуалиеву. Он пришёл в органы внутренних дел 11 лет назад после юридического колледжа и армии. Начинал в родном Уалихановском районе, потом перевёлся в областной центр. В нынешней должности — четвёртый год. Сначала было нелегко, вспоминает Жаслан. Освоиться помогли старшие товарищи.

ЖАСЛАН ШАМШУАЛИЕВ, помощник участкового инспектора полиции УП г. Петропавловска:

— Моим наставником, когда я пришёл в г. Петропавловск, перевёлся из Уалихановского района, был майор полиции Аубакиров Серик, человек с очень большим стажем, человек с доброй душой, отзывчивый. Он мне хорошо помогал, помогал учиться, как работать, с людьми разговаривать.

В основном поступают семейные дебоши. В основном происходят в состоянии алкогольного опьянения.

Профилактика — основа работы участковых, отмечает Жаслан. Сегодня, к примеру, одна из актуальных задач — предупреждение интернет-мошенничеств.

ЖАСЛАН ШАМШУАЛИЕВ, помощник участкового инспектора полиции УП г. Петропавловска:

— Мы проводим сход с жителями домов, проводим профилактику по интернет-мошенничеству, раздаём буклеты. Приходят даже в опорку спрашивают: вот, звонили нам из отделения банка, также мы с ними проводим профилактическую беседу, чтобы они не велись на такие интернет-мошенничества.

Участковый в ответе за всё, что происходит на обслуживаемой территории. На их плечах большая ответственность, отмечает Жаслан. Именно в службе в полиции он нашёл своё призвание. Планирует и дальше быть в рядах тех, кто стоит на страже закона.

