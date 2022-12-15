Рейды по обеспечению общественной безопасности

Хулиганства, дебоши, автоаварии. Статистически риск серьезных неприятностей возрастает на фоне злоупотребления алкоголем. С целью предупреждения правонарушений в нетрезвом виде полицейские вместе с представителями заинтересованных органов проводят целый комплекс профилактических мероприятий.

Екатерина Галата — член межведомственной группы по обеспечению общественной безопасности при акимате СКО

— «Согласно Посланию главы государства в области реализуется пилотный проект межведомственной группы по обеспечению общественной безопасности, целью которой является вовлечение органов власти в оказание содействия полиции. Сегодня сотрудниками ДП, отдела предпринимательства и сельского хозяйства, а также ветеринарии акимата г.Петропавловска организована акция по линии соблюдения правил реализации алкогольной продукции.

В межведомственную группу вошли также полицейские и волонтёры. Активисты обошли продуктовые магазины и раздали продавцам специальные памятки, напомнили об ответственности за нарушения административного законодательства. Обратили внимание на недопустимость продажи табачных изделий и алкоголя несовершеннолетним, а также реализации спиртных напитков в ночное время суток.

Рустам Садулов — начальник отдела местной полицейской службы УП г.Петропавловска