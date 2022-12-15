Iphone и автомобиль разыгрывает Jusan Bank

Jusan Bank запустил акцию для предпринимателей. Бизнес-клиенты, выполняя свои повседневные операции, автоматически становятся участниками розыгрыша и имеют возможность стать обладателями 14-го Iphone и минивэна.

АЛИЯ КАНАПИНОВА, директор по продажам СКОФ АО «Jusan Bank»

— «Акция называется «Авто для бизнеса JUSAN». В ней участвуют новые и действующие клиенты. Каждые две недели у нас розыгрываются 14 смартфонов. Основные 5 условий для того, чтобы стать участником данной акции — каждый клиент совершает переводы в личных целях, покупает удобный пакет «Собери свой пакет» и через онлайн-платформу оформляет онлайн-кредитование».

Розыгрыши проходят в прямом эфире каждые две недели. Победителей выбирают с помощью генератора случайных чисел. В СКО определили двух счастливчиков-обладателей смартфонов последнего поколения.

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ДИНАРА ОМАРОВА, представитель ТОО «Есіл Құрылыс Заттары»

— «Пользуемся услугами банка очень давно. Увидела розыгрыш в системе онлайн-банка. Очень приятно было получить такой подарок».

ВЯЧЕСЛАВ КИРИЕНКО, директор ТОО «Уют Премиум»

— «Участвовал в розыгрыше, выиграл. Буду участвовать дальше. Хотелось бы взять и главный приз тоже.»

Это минивэн «Hyundai Staria». Его разыграют в январе следующего года. К слову, клиенты, выигравшие Iphone, исключаются из последующих розыгрышей мобильных телефонов. Но, могут попытать своё счастье стать обладателями суперприза.