Аким СКО встретился с ветеранами труда

Первый руководитель региона Айдарбек Сапаров встретился с активом областного совета ветеранов. Аким пригласил их, чтобы совместно обсудить фронт работы на 2023 год.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Я 8-го декабря был на приеме у главы государства. Касым-Жомарту Кемелевичу я доложил о текущей ситуации в области, о развитии региона, о завершении года. Рассказал, с какими показателями мы его завершаем, о дальнейшем развитии региона доложил, рассказал о том, какие у нас есть проблемы. Мы сейчас с коллегами, акимами районов, заместителями разработали план мероприятий по реализации поручений главы государства. За эту работу мы с сегодняшнего дня взялись, и, я думаю, мы продолжим.

Айдарбек Сапаров отметил, что в 2023-м году в регионе продолжится ремонт городских, областных, районных и внутрипоселковых дорог. Очень важно, чтобы он проводился качественно, подчеркнул глава региона. По его словам, в новом году улучшится водоснабжение в селах. В районах и в Петропавловске будут создавать новые рабочие места, продолжится реализация инвестиционных проектов. Задачей номер один, по мнению Айдарбека Сапарова, станет реконструкция Петропавловской ТЭЦ.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Износ котлоагрегатов на сегодня- 57%, теплосетей — от 70-80%. На сегодня стоит серьезный вопрос — нужно построить третью трубу и масса вопросов по теплосети и энергосетям. Я был у Премьер-министра после расширенного заседания, подготовил бюджетную заявку. У нас есть и проблемные объекты по строительству. Порядка 40 млрд не хватает денег. Тоже этот вопрос поднял. Премьер-министр пообещал поддержать, помочь.

Члены областного совета ветеранов не хотят оставаться в стороне от проводимой работы. Почетный гражданин региона Нелли Иванова поздравила Айдарбека Сапарова с назначением на пост главы региона. Она уверена, что все намеченные цели ему удастся реализовать.

НЕЛЛИ ИВАНОВА, Почетный гражданин СКО, ветеран труда:

— Я лично рада, что к нам пришел наш родной земляк, который знает область, знает людей в области. У нашего акима, который вступил в должность, есть для этого все условия. Есть целеустремленность, знания, опыт, есть желание решать проблемы.

Участники встречи озвучили предложения по развитию образования и здравоохранения.

РАИСА ПОЛИЩУК, Почетный гражданин СКО, ветеран труда:

— Работа с одаренными детьми в нашей области. Это очень серьезная проблема. Дети наши одаренные, известные в республике, и они достигают больших результатов. Поэтому нужна будет поддержка и развитие дополнительного образования в нашей области. Дальше важным направлением, например, является организация инклюзивного образования для детей с особыми потребностями. Есть проблема финансирования частных дошкольных организаций в рамках исполнения государственного заказа. Это, наконец, благоустройство школьных дворов и территорий.

СВЕТЛАНА КАШЕНЦЕВА, член областного совета ветеранов, ветеран труда:

— Проблем с реформами постоянными в сфере здравоохранения. Основная проблема наша все эти годы — нехватка кадров. Не все выдерживают трудности работы в отрасли. В этом году более 100 молодых специалистов приехали работать в нашу область. Но большая проблема с жильем. Сейчас эту проблему решают все руководители медицинских организаций. Наши врачи не подходят ни под одну льготную программу кредитования.

Аким области поблагодарил ветеранов труда за озвученные предложения и попросил передать их в письменном виде, для более подробного изучения каждого проблемного вопроса.