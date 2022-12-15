6 новых автомобилей выдали санитарной службе СКО 

Санитарная служба должна оперативно реагировать на вызовы и всевозможные ЧП. И для этого нужен быстрый и надежный транспорт. Два года назад он санитарную службу часто подводил. И такая печальная картина была по всей стране. Потому Президент Казахстана поручил обновить автопарк санслубжы. В 2020 году работники областного департамента получили 5 единиц транспорта, а сегодня им пригнали ещё 6 новых «Chevrolet Cobalt».

АСЕТ ЖУМАТАЕВ, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Это будет помощью для наших специалистов территориальных управлений. Т.к. наша основная работа связана с выездом на объекты, подлежащих госсанэпиднадзору. И в период карантина наши специалисты выезжали в очаги инфекционных заболеваний.

5 автомобилей отправят в районные отделы, ещё один в городское управление. В последнем только две машины, которые служат вот уже 15 лет. Одну из них сегодня заменили.

ГАЛИНА ШАРИПОВА, руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля г. Петропавловска:

— В период пандемии наш транспорт приходил в изношенное состояние. Круглосуточно проводилась работа. Ремонты были. То, что сегодня мы получили новые автомобили, нас оптимизирует и даёт нам для дальнейшей оперативной работы по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия нашей страны.

Всего в санитарной службе области трудятся 113 человек, автопарк насчитывает 20 единиц. В этом году министерство здравоохранения за счет республиканского бюджета закупило более 130 автомобилей по всей стране. Ожидается, что и в следующем году автопарк СКО пополнится новыми автомобилями. Сколько их будет, пока неизвестно.

