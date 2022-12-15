23 студента Kozybayev University обучаются в школе госслужащего

20-летняя Анна Ищак — студентка Kozybayev University. В следущем году девушка получит диплом по специальности «Юриспруденция». Работать планирует криминалистом. Эта сфера ей по душе. Дополнительно решила пополнить свой багаж знаний в школе госслужащего.

АННА ИЩАК, студентка Kozybayev University

— «У нас всегда проходили лекционные занятия, приходили доценты, которые работали на данных постах. Психологи приходили, проводили лекции, тренинги, выявляли у нас качества лидера. Дали основу правил поведения государственного служащего, ознакомили с этикетом, правилами внешнего вида и нашими обязанностями. Вложили в нас основы тех знаний, которые нам пригодятся на начальном этапе становления на госслужбе».

Сейчас в школе знания получают 23 студента местной альма-матер. Обучаются они здесь в два этапа: знакомятся с теорией, а после применяют её на практике. Каждый длится по 2 месяца. Здесь готовят активную и креативную молодёжь к работе в госорганах.

ГУЛЬНАР ЖУСАЛИНА, руководитель управления департамента Агентства по делам государственной службы СКО

— «Они захотели работать в таких госорганах, как управление финансов, экономики, департамент по противодействию коррупции. Кто-то из них захотел работать в сельских округах. Мы очень активно пропагандировали работу в сельских населённых пунктах, говорили о том, что есть программа «С дипломом в село», где можно по низкой процентной ставке получить жильё. Хочу сказать, что наша молодёжь очень активная и стремится попасть на государственную службу».

Школа государственного служащего в СКО функционирует с 2018 года. За это время здесь обучились почти 80 человек. 30% из них сегодня работают в рядах госслужбы.