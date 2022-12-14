Ярмарка белорусской обуви открылась в Петропавловске

Отличная возможность приобрести стильную и при этом удобную обувь. Ярмарка белорусской обуви снова открылась в Петропавловске. Здесь приготовили большой ассортимент зимней мужской и женской обуви. Более 800 пар. Все модели из натуральной кожи, овечьего меха, сшиты на ортопедической основе, разных цветов и размеров.

Белорусская обувь пользуется спросом у североказахстанцев. Приезжают на ярмарку даже из районов, поэтому Петропавловск стал постоянной точкой продаж.

АННА ЛАЗИНСКАЯ, старший менеджер по продажам:

— Обувь у нас на нестандартные ножки. Разные подъемы и ступни, на выпирающие косточки. От 24 тысяч — зимняя обувь.

Размерный ряд женской обуви — от 34- 42, мужской — от 40-50. Часы работы с 9.00 — 19.00 часов, без выходных, обеда и пееррывов. В этот раз ярмарка белорусской обуви будет работать на втором этаже теннисного центра. Адрес: ул. Жабаева, 82А, вход с торца. Продлится она до 19 декабря.