Ресторан, баня и убойных цех открыли в селе Дайындык Аккайынского района

В селе Дайындык Аккайынского района проживают порядка 200 человек. Ежегодно для их комфортной жизни руководство местного товарищества создаёт все условия: асфальтируют внутрипоселковые дороги, проводят в каждый дом чистую питьевую воду, возводят социально значимые объекты. Например, в этом году в Дайындыке появились кафе, баня и убойных цех. На реализацию последнего в ТОО потратили 20 млн тенге.

ОЛЖАС ШАЙМЕРДЕНОВ, директор ТОО «Дайындык», Аккайынский район

— «За лето построили убойный цех. Там мы сразу бьём тушу, разделываем и продаём. Мы открыли маленький магазинчик. Там сразу делают и фарш. Килограмм мяса стоит 2000 тенге. Цена ниже рыночной, потому что мясо своё. На откорм сейчас поставили 120 голов своего скота».

Появилась в селе и общественная баня на 20 мест. Работает она два раза в неделю. Трудоустроили там троих жителей. Алмагуль Жусупова здесь работает банщицей. Условиями труда она довольно, получает 100 тысяч тенге. Баня пользуется большим спросом среди сельчан. Приезжают сюда и из соседних деревень.

АЛМАГУЛЬ ЖУСУПОВА, банщица, с. Дайындык, Аккайынский район:

— «Вход стоит 500 тенге, для детей — 300 тенге, а кто работает, их пускаем под зарплату. Люди все довольные. Баня хорошая, тёплая, бывает даже жарко. Например, в женский день её посещают 30-40 человек. Точно также и в мужской день».

Ещё один нужный объект, который появился в селе, — кафе на 100 человек. Один зал здесь открыли для проведения культурно-массовых мероприятий, второй — для религиозных. В целом, Дайындык активно развивается, и сельчане этому очень рады.

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— Мы очень довольны, потому что это очень важные социальные объекты, которые построили у нас в деревне. У нас нет проблем, где купить мясо, есть общественная баня. А все праздничные дни можем провести в ресторане. Большое спасибо. Мы очень рады. Спасибо большое. Хотим ещё побольше видеть таких нужные социальные объекты для населения. Нам всё нравится».

По словам главы района Рустема Елубаева, тесное сотрудничество между местными исполнительными органами и сельхозтоваропроизводителями очень важно. Это способствуют улучшению качества жизни на селе.

РУСТЕМ ЕЛУБАЕВ, аким Аккайынского района

— «Развитие в районе идёт. Руководством ТОО в Полтавке был построен детский садик на 45 мест. Большое внимание уделяется благоустройству, ремонтируются школы, строятся хоккейные корты за счёт ТОО. Наряду с растениеводством развивается животноводство. Планируем ввести в эксплуатацию МТФ на 400 голов».

Особое внимание здесь уделяют занятости населения. С открытием объектов в районе появляются дополнительные рабочие места. Например, в этом году аккайынцы открыли птицефабрику, куда трудоустроились 160 человек. К слову, средняя заработная плата по району составляет 235 тысяч тенге.