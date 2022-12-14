Областной фестиваль-конкурс юных журналистов прошёл в Петропавловске

Активные, креативные и целеустремленные. В областном центре творчества детей и юношества собрались юные журналисты, которые хоть ещё и школьники, но уже вовсю познают азы профессии. Команда из Дубровинской средней школы Мамлютского района покорила жюри своим творческим подходом. Они презентовали видеорепортаж. Директор товарищества, специалист акимата, педагоги, медики — юнкоры из Дубровного взяли интервью у местных жителей. О достижениях села и граждан они пишут и в школьной газете, которой в этом году исполняется 15 лет. Сегодня они пожелали бы себе новую технику для того, чтобы делать контент более качественным. А ещё…

Дубровинской средней школы, Мамлютский район

— Развиваться, писать статьи разные, больше узнавать о людях нашего села, больше о них рассказывать, о достижениях. Продолжать писать в газеты и добиться успехов в журналистике. С начальной ступени добиваться дальнейшего успеха.

Ребята разносторонние. Каждая презентация достижений и работ участников интересна, уникален и подход.

ТАМИРИС АБДУАЛИЕВА, участница фестиваля, Смирновская СШ№1, Аккайынскйи район

— Мы подготовили свою визитку, эссе, школьную газету, а также видеоролик. Мы командой составляли школьную газету, писали о мероприятиях и конкурсах. Мне очень нравится делать школьную газету. Это очень интересно и весело.

Первая часть областного фестиваля-конкурса юных журналистов прошла в заочной форме по 3 номинациям — эссе, видеорепортаж и газета. Сегодня же ребята имеют возможность проверить свои навыки выступления на публику, стрессоустойчивость, а также обменяться опытом и идеями.

ИРИНА КОЛОДАЕВА, заместитель директора областного центра творчества детей и юношества

— На протяжении многих лет юные журналисты и профессионалы встречаются в нашем центре для того, чтобы поделиться опытом, рассказать о деятельности и представить свои творческие работы. Я думаю, что этот фестиваль пройдет интересно, насыщенно и как всегда оставит много положительных эмоций.

Всего приняли участие в фестивале-конкурсе боле 100 детей. По итогам определят победителей, участникам вручат дипломы. В этот же день юные корреспонденты получили мастер-класс от журналистов-профессионалов и побывали с экскурсией на МТРК. Мероприятие посвятили Дню Независимости РК и Году детей.