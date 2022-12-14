Более 80 предпринимателей региона оказывают содействие в получении жилья своим работникам

Петропавловский электротехнический завод — одно из наиболее востребованных предприятий региона. На производственном объекте, открытом в прошлом году, сейчас работают 156 человек. У специалистов высокая заработная плата, комфортные условия труда.

ЕРСУЛТАН ШАМШИЕВ, председатель правления ТОО «ПЭТЗ»

— В апреле этого года мы запустили 39 квартирный жилой комплекс, сделали полную реконструкцию, передали более 50 семьям. Мы также начали строительство 9-этажного жилого дома, 104-квакртирный ЖК. Строительство окончено, отопление подведено, всю зиму мы будем заниматься отделочными работами. До 1 мая все работы закончим.

За аренду этих домов, отопление, воду и другие коммунальные платежи работники завода платят 25-30 тысяч тенге в месяц. Это комфортно в современных реалиях, но руководство завода желает, чтобы у сотрудников было собственное жильё. Сегодня на предприятии подписали меморандум с АО «Отбасы банк». Теперь товарищество и финансовая организация будут работать совместно на основе программы «Арманға жол». Она помогает сотрудникам предприятий делать накопления с помощью автоматического перечисления денег с зарплаты на депозит в «Отбасы банке».

АЛМАС ЖАПАБАЕВ, директор СКОФ АО «Отбасы банк»

— Компания будет по 150 тысяч перечислять на депозиты, 200 тысяч тенге сами сотрудники будут копить, соответственно, 350 тысяч тенге в месяц они будут накапливать на свои депозиты. Через 3 года каждый сотрудник накопит по 15 млн, соответственно, на эту сумму они могут получить жилищный займ под 5% годовых и выкупить эту квартиру.

На пополнение счетов уже согласились 10 сотрудников электротехнического завода. Байбол Бижигит год назад с семьей переехал сюда из Туркестанской области. Трудоустроился на предприятие, воспользовался предоставляемыми возможностями, получил заветные ключи от квартиры. В дальнейшем он намерен полностью выкупить жильё.

БАЙБОЛ БИЖИГИТ, сотрудник Петропавловского электротехнического завода:

— Получаю 300 тысяч тенге в месяц. Из них 200 тысяч я вкладываю на депозит в «Отбасы банк». Работодатели оказывают содействие. Собрав 50% от стоимости дома, заключаем договор с банком и полностью выкупаем жилье.

Сегодня уже более 300 работников предприятий региона стали участниками программы «Арманға жол». Руководство порядка 80 организаций помогает своим сотрудникам копить на жильё.