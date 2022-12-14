Аким Тимирязевского района отчитался о проделанной работе

7,5 млрд тенге инвестиций удалось привлечь в экономику Тимирязевского района за 10 месяцев 2022 года. Об этом на площадке региональной службы коммуникаций рассказал его глава Ерлан Жаров.

ЕРЛАН ЖАРОВ, аким Тимирязевского района:

— В текущем году с привлечением нового инвестора возобновил свою работу долго простаивающий элеватор в селе Аксуат, инвесторами было вложено порядка 300 млн тенге на обновление материально-технической базы и модернизацию предприятия, было создано 65 новых рабочих мест.

Потребность в них есть как в городе, так и в сёлах. Острее всего люди нуждаются в пастбищных землях. В Тимирязевском районе тоже есть такая проблема.

ЕРЛАН ЖАРОВ, аким Тимирязевского района:

— Акиматом района было изъято и возвращено государству более 7,7 тыс га пастбищных угодий для удовлетворения нужд населения по выпасу скота, увеличены границы населенных пунктов на 1090 га.

О развитии сельской инфраструктуры Ерлан Жаров тоже говорил. В 2022 году на проведение текущего ремонта дорог Тимирязевского района было выделено более 135 млн тенге. В текущем году жители 230 домов смогли завести воду. С 2021 года в районе реализуется двухгодичный проект по реконструкции и строительству 9-ти водонапорных башен в сельских округах. На эти цели направят больше 1 млрд тенге.