23-я сессия областного маслихата

Состоялась 23 сессия Северо-Казахстанского областного маслихата. Депутаты седьмого созыва рассмотрели бюджет на предстоящие годы, объем трансфертов между областным и районными бюджетами, внесение изменений в план развития территорий и другие. В базу расходов местных бюджетов включены затраты постоянного характера, которые ранее финансировались за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета. В 2023 году — 122 млрд тенге, в 2024 году — 133 млрд, в 2025 году — более 144 млрд тенге.

Наталья Дышкант — руководитель управления финансов СКО:

— Дополнительно предусмотрен резерв местного исполнительного органа в размере 2% от доходов местных бюджетов. На 2023 год сумма резерва в целом по области составляет 1 млрд 697 млн тенге, 2024 год — 1 млрд 831млн тенге, 2025 год — 1 млрд 973 млн тенге.

По словам депутатов, бюджет сформирован с учетом всех необходимых потребностей для социально- экономического развития области, где сохранены объёмы расходов на гарантированный государством социальный пакет.

Александр Касьяненко — депутат областного маслихата:

— С каждым годом все более публичным и прозрачным становится сам процесс формирования бюджета. Так, в соответствии с законодательством Республики Казахстан главный финансовый документ области был рассмотрен на заседании областного Общественного совета, проект бюджета обсуждался депутатами на совместном заседании постоянных комиссий областного маслихата.

Что касается трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетами районов, города Петропавловска на 2023-2025 годы, то, по словам докладчика, их изменили в сторону увеличения.

Куанышбек Калижанов — руководитель управления экономики СКО:

— Согласно рекомендации государственных органов откорректированы следующие индикаторы: доля переработки и утилизации ТБО, охват молодежи экологическими проектами, охват молодежи соц.услугами, волонтерская деятельность, охват молодежи спортом.

Депутаты отметили, что их задача — обеспечить контроль над целевым использованием выделяемых средств, которые должны быть направлены на развитие экономики, обеспечение занятости и повышение благосостояния народа.