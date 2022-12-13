В СКО руководителя агроформирования осудили на 6 лет за мошенничество с землями 800 пайщиков 

В текущем году прокуроры вернули государству 1,5 млн га неиспользуемых земель. Совместно с минсельхозом сокращен дефицит общественных пастбищ с 29 до 8 млн га. Об этом сообщил генеральный прокурор Берик Асылов.

БЕРИК АСЫЛОВ, генеральный прокурор РК:

— В СКО, Акмолинской и Алматинской областях 11 тысячам пайщикам вернули свыше 500 тысяч га земель. Также выявили находящиеся в распоряжении олигополий лучшие и плодородные сельхозземли, пастбища и коммерческие участки, из которых уже изъято в пользу государства 145 тысяч га. Возбуждено 56 уголовных дел в отношении должностных лиц управлений земельных отношений и сельского хозяйства акиматов Шымкента, Акмолинской, Атырауской, Алматинской и Туркестанской областей.

Завели уголовные дела и в отношении землепользователей. В том числе и в СКО. К 6 годам лишения свободы приговорили руководителя предприятия за мошеннические действия с землями свыше

800 пайщиков, сообщил генеральный прокурор. Всего в стране осудили 9 виновных лиц. О возврате неиспользуемых и незаконно выданных земель говорил и Президент страны на расширенном заседании правительства. Он отметил, что земля — это основной источник дохода сельчан. Но дефицит пастбищ вокруг населенных пунктов сохраняется. Он составляет почти 9 миллионов гектаров.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— По моему поручению возвращено в государственную собственность около 5,2 млн гектаров сельхозземель, в основном пастбищ. Теперь правительству совместно с акиматами регионов следует создать мониторинговую карту распределения земель для удовлетворения потребностей сельчан в пастбищах.

Токаев отметил, что в сфере недропользования существует ряд проблем. Закон нарушается на всех стадиях дела о недропользовании. Президент поручил Правительству во взаимодействии с Генпрокуратурой принять меры по возврату незаконно полученных земель в госсобственность. Затем эти земли будут предлагать добросовестно работающим инвесторам. И на них возложат соответствующие обязательства.

