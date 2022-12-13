Свыше 17 тысяч жителей СКО переболели ОРВИ

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

-За последние две недели в Северо-Казахстанской области санитарные врачи наблюдают незначительный рост заболевших коронавирусной инфекцией. В этот период Covid-19 подтвердился у 35 человек. Защититься от коварного вируса можно с помощью «укола здоровья». Полный курс вакцинации в регионе прошли свыше 321 тысячи человек. Ревакцинировано больше 227 тысяч североказахстанцев. Начиная с осени, гораздо чаще люди стали болеть гриппом и ОРВИ.

БЛИЦ:

— Гриппом нет, а ОРВИ, да. Родственники болели.

— А как-то защищаетесь, чтобы не заболеть? Веду здоровый образ жизни, чтобы не заболеть, хожу в спортзал, слежу за режимом сна.







Что касается гриппа, то первые случаи заболевания начали фиксировать 14 октября. Лабораторно его подтвердили у 216 человек. Среди них были 18 беременных женщин и 80 детей до 14 лет. Никто из них от гриппа не прививался.

АСЕТ ЖУМАТАЕВ, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Привито на сегодня против гриппа 75 тысяч лиц, относящихся к группе риска, что составляет 13,7% от населения области. ВОЗ дает не менее 10%. В том числе 4600 школьников, 8515 медицинских работников, 584 беременных, 1899 сотрудников детских домов, домов престарелых, 24091 с хроническими заболеваниями, 37 210 лиц по эпидемиологическим показаниям. Т.е. это часто болеющие дети, лица старше 65 лет и другие.

Более 17 тысяч североказахстанцев переболели острой респираторной вирусной инфекцией. Чаще всего ОРВИ подтверждалась у детей до 14 лет. Поступают дети и с симптомами скарлатины. В Петропавловске это инфекционное заболевание обнаружили у 415 мальчишек и девчонок.

АСЕТ ЖУМАТАЕВ, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— На карантин закрываются группы, где есть дети до 6 лет. Школы не закрываются на карантин. Контактные лица не изолируются.

Еще 107 случаев скарлатины подтвердились в районах области. Притом что в прошлом году этим заболеванием переболели 46 человек. В основном дети со скарлатиной лечатся амбулаторно.

