Права вкладчиков ЕНПФ могут расширить

12 декабря на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости расширить права вкладчиков ЕНПФ по передаче до 50% своих пенсионных накоплений в частное управление. В Национальном банке сообщили, что данная поправка будет реализована в проекте Социального кодекса, разрабатываемого министерством труда и соцзащиты. Предполагается, что за счет этого изменения вкладчики ЕНПФ смогут самостоятельно выбирать инвестиционные стратегии, которые будут отвечать собственным критериям риска и доходности. Вместе с тем главный банк планирует расширить инвестиционные возможности частных управляющих компаний путем пересмотра перечня фининструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов.