Как изменилась жизнь сельчан в районе им. Г.Мусрепова? Об этом рассказал его аким Серик Мухамедиев. В районе есть два крупных промышленных предприятия. ТОО «Маслодел» производит до 400 тонн рапсового, подсолнечного и льняного масел, которые экспортируются за пределы страны. А ТОО «Казмил» выпускает до 360 тысяч тонн комбикормов с экспортом в Китай. Развивается также малый и средний бизнес.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, аким района им. Г.Мусрепова:

— В этом году открыли и расширили за счет собственных средств 18 объектов бизнеса, на которых было создано 27 новых рабочих мест. К примеру ТОО «Буденное СК» запустили гостиницу и столовую в селе Буденном, ИП «Клют» открыли супермаркет «Натали» в селе Новоишимском, ИП «Мустафин» на грантовые средства открыли швейный цех по пошиву домашнего текстиля.

Ещё 47 бизнесменов получили господдержку на сумму 780 млн тенге. Было создано 237 новых рабочих мест.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, аким района им. Г.Мусрепова:

— На развитие животноводства, оказание сварочных и швейных услуг, открытие салона красоты, фотостудии и других объектов государственный грант выдан 46 жителям на общую сумму 56,3 млн тенге. На следующий год планируется открытие молочно-перерабатывающего комплекса ИП «Вердиева» с мощностью до 5 тысяч тонн молочной продукции. В селе Ковыльном ТОО «Акселеу» завершает строительство завода по производству круп.

В год там будут выпускать 1,5 тысячи тонн чечевицы и перловки. Активно аграрии района строят и фермы. ТОО «Возвышенка СК» запустило молочный комплекс на 1800 коров. Там планируют производить порядка 7 тысяч тонн молока в год. Ферму строит и ТОО «УК Әділ». Помимо этого ещё три товарищества планируют приступить к возведению молочных комплексов. Строят сейчас и животноводческий комплекс мясного направления на 3 тысячи голов. Также интересовал журналистов на брифинге вопрос водоснабжения.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, аким района им. Г.Мусрепова:

— В текущем году в селах Кокалажаре, Рузаевке, Новоселовке проведен текущий ремонт разводящих сетей. Текущий ремонт водонапорной башни проведен в селах Новоишимском и Сарыадыре. Общая сумма 138 млн тенге. В селе Ставрополке ведется строительство системы водоснабжения на сумму 723 млн тенге. В 2023 году планируем в селах Старобелке и Андреевке строительство водопроводной разводящей сети.

Что касается дорог, в текущем году отремонтировали участок «Новоселовка-Шукырколь-Беспаловка» и подъезд к селу Бирлик. Привели в порядок дороги внутри 8 сёл, там отремонтировали больше 16 км полотна. Помогали в этом и аграрии района.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, аким района им. Г.Мусрепова:

— В текущем году ТОО «Нежинка Ерке» в рамках ГЧП заасфальтировали дорогу в селе Нежинке. За счёт бюджета мы асфальт положили на 2 улицах на 15 млн тенге, то ТОО ремонт провёл на 1 улице на 15 млн тенге.

«Возвышенка СК» на постоянной основе оказывает поддержку селу. За свой счёт 150 млн тенге построили дома для работников, общежитие, кафе.

Также местные власти и ТОО выделили средства на детскую и спортивную площадки, а ещё разбили парк, где высадили 300 деревьев. За счёт средств товарищества «Возвышенка СК» построили 15 домов. Всего на текущий год запланировали возвести 22 тысячи квадратных метров жилья, на 1 декабря сдали только 13 тысяч. Завершено строительство центральной котельной в райцентре, на экспертизе проект теплотрассы. Но требуют внимания и котельные в других сёлах.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, аким района им. Г.Мусрепова:

— В ходе подготовки котельных к отопительному сезону были выявлены 2 аварийных котла и повреждения дымовой трубы на центральной котельной станционного посёлка Черемушки. Для устранения были заключены договоры с ТОО на 71 млн тенге. Приобрели 2 котла, дымовую трубу. На сегодня котельная работает в штатном режиме.

Кроме того, ведется строительство канализационно-очистных сооружений в селе Новоишимском. На это выделили свыше 3 млрд тенге. Преобразились школы района. В этом году капитальный ремонт провели на 4 объектах образования.