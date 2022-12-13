Диалоговая площадка «Активизация исследовательской культуры педагога в условиях профессионального networking» состоялась на базе средней школы №6 Петропавловска. Здесь собрались педагоги-мастера и педагоги-исследователи, а также молодые специалисты.

АЗИЗА ИБРАЕВА, руководитель методического кабинета отдела образования г.Петропавловска

— Цель данного мероприятия — повышение компетентности педагогов в исследовательской деятельности. Мероприятие проходит по двум направлениям — общественно-гуманитарное и естественно-математическое на государственном и русском языках.

Инициировал диалоговую площадку областной Центр методической работы и информационных технологий в сфере образования. После пленарной части педагоги области распределились по секторам. Каждый выступит со своим докладом или мастер-классом. За свой опыт работы у учителей накопился багаж знаний, уникальных методик и примеров преподавания, которые по-настоящему работают и показывают лучшие результаты. Почему педагогам стоит применять подход «Исследование урока», объясняет Ольга Ломзова.

ОЛЬГА ЛОМЗОВА, педагог-исследователь гимназии «БЭСТ»:

— Началось внедрение с прошлого года, гимназия стала участником международного проекта «Лидерство учителей Казахстана». В этом проекте у нас участвовали 15 педагогов, и они прошли хорошую подготовку к тому, чтобы заняться исследованием. Исследование урока — это бесконечная лаборатория, где учитель стремится, чтобы его урок имел хороший результат. Мы работаем для детей. Нам очень важно, чтобы урок был интересным.

Для этого педагогу необходимо определить проблему, обсудить пути её решения в группе с коллегами, выработать методику, а далее наблюдать плоды. Всё это направлено на то, чтобы через мастерство преподавателя найти такой подход, чтобы ребенок был увлечен предметом и обладал знаниями.