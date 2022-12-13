Асель Кадирова из г. Петропавловска заняла 2-е место на республиканском конкурсе «Леди инклюзия-2022»

Конкурс «Леди инклюзия-2022» проходил в столице. В нём приняли участие 8 девушек из разных регионов страны. Нашу область представила Асель Кадирова. На конкурс она подготовила диадему, выполненную вручную, также продемонстрировала кулинарные способности и показала вокальный талант.

АСЕЛЬ КАДИРОВА, жительница г. Петропавловска

— У меня мама с детства пела. Как я помню, она в зеркало смотрела и пела. И меня это вдохновляло, я тоже хотела петь. Её мечта и моя мечта — это петь на большой сцене. Она умерла. Я исполнила и её мечту, и свою.

И не просто исполнила мечту, но и покорила жюри. По итогам конкурса Асель Кадирова стала серебряным призёром конкурса и обладательницей сертификата на 50 тысяч тенге. Выступать на такой площадке — большой опыт, признаётся девушка. Несколько месяцев с конкурсантками занимались хореографы, они посещали салоны красоты и учились уверенно вести себя на сцене. Дефиле в национальных костюмах — тому подтверждение.

АСЕЛЬ КАДИРОВА, жительница г. Петропавловска

— Переживала очень, потому что никогда до этого не выходила на большую сцену. Со всеми познакомилась, с людьми, которые идут, добиваются своих целей и это меня очень вдохновило.

И так вдохновило, что Асель, долго не раздумывая, решила стать участницей ТикТок-хауса проекта «Ел Бірлігі». Он собрал порядка 200 тиктокеров со всей страны.

АСЕЛЬ КАДИРОВА, жительница г. Петропавловска

— Мы снимали контент в национальном стиле, чтобы развивать казахский язык. 7.49Мы старались. Приятно было. С людьми познакомились, с тиктокерами, блогерами. Я молодежи хочу сказать, пусть они развиваются, идут на такие проекты.

Асель уже давно ведёт свой ТикТок -канал, где поднимает вопрос изучения государственного языка.

Получить опыт и знания по созданию контента в столичном ТикТок- хаусе — это отличный опыт, считает девушка. И надеется попасть в 20-ку лучших тиктокеров, которые по итогам конкурса получат возможность вести канал в национальной тематике «Ел Бірлігі».