За 4 дня полицейские выявили свыше 400 нарушений со стороны водителей общественного транспорта

Безопасность пассажирских перевозок — в зоне повышенного внимания полицейских. С 5 декабря в области проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Работа проводится совместно с территориальной инспекцией Комитета транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития. Основной акцент делается на технической исправности общественного транспорта.

Должно быть… — Дело в том, что… — Жёстко определено. Не должно болтаться. — Да, я согласен. — Сиденья не должны быть порваны, иметь опрятный вид. Если так написано, мы согласно этого стандарта и работаем.

Всего за 4 дня ОПМ зафиксировали свыше четырёхсот различных нарушений со стороны водителей общественного транспорта. Наибольшее количество приходится на правила маневрирования и телефонные разговоры за рулём. 28 водителей привлекли за управление транспортными средствами, не прошедшими технический осмотр, 7 — за незаконное переоборудование. Запретили эксплуатацию одного автобуса. Привлекли к ответственности 2 должностных лица автобусных парков.

Азамат Жамуков — старший инспектор по особо важным поручениям УМПС ДП СКО

— «На территории СКО в период с 5 по 11 декабря проводится ОПМ «Автобус». В период проведения ОПМ сотрудники полиции усиленно проверяют техническое и санитарное состояние транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки».

В поле зрения не только автобусы. В Жамбылском районе полицейские остановили автомашину «Skoda» с «шашечкой» такси. От водителя исходил резкий запах алкоголя. Медицинское освидетельствование показало состояние опьянения. 43-летнего мужчину арестовали на 15 суток и лишили права управления на 7 лет.

Анастасия Кузнецова