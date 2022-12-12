В СКО осудили мошенника, «продававшего» водительские удостоверения

К трём годам лишения свободы приговорили мошенника, обманывавшего североказахстанцев. 35-летний ранее судимый житель Кокшетау предлагал людям получить водительское удостоверение за денежное вознаграждение без сдачи экзаменов, ссылаясь на якобы имеющиеся у него связи в столице. Полицейские вычислили злоумышленника и передали в суд материалы по 16 эпизодам. На своих аферах он заработал 1,5 млн тенге. Стражи порядка напоминают, что получение документов в обход установленных процедур противозаконно, и призывают не доверять людям, которые предлагают это сделать.