В Петропавловске прошёл фестиваль «Таңшолпан»



В Петропавловске организовали традиционный фестиваль казахской культуры «Таңшолпан». Участники показали своё мастерство в 3-х номинациях: вокале, хореографии и народном инструменте. Последнее выбрала Дамира Тогжанова из Уалихановского района. На домбре она играет с 6-го класса. На конкурсе хочет попасть в число призёров. Кстати, победителям фестиваля вручат дипломы и специальные призы.

ДАМИРА ТОГЖАНОВА, участница конкурса

— «Мы сегодня на фестивале выступили первыми. Конечно, было волнение, очень сильное, но, думаю, мы очень хорошо выступили».

ИРИНА КОЛОДАЕВА, заместитель директора областного центра творчества детей и юношества:

— «Я думаю, что сегодняшняя программа будет яркой, самобытной, никого не оставит равнодушным».