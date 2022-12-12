В Казахстане ТЭЦ изношены на 66%, теплосети на 75% 

Средний износ ТЭЦ по стране достиг 66%, а в некоторых городах уже превышает критический уровень в 80%. Треть ТЭЦ отработало более полувека. Об этом Президент страны сообщил во время расширенного заседания правительства. Он отметил, энергообъекты, находящиеся в государственной собственности, должны быть отремонтированы за счет бюджета. А частные — нужно модернизировать за собственный счет. Помимо самих ТЭЦ в плачевном состоянии остаются и тепловые сети. Более полутора тысячи км нуждаются в срочной замене и ремонте. Их средний износ превышает 75%. Правительству в течение 3 лет необходимо решить данный вопрос. Н это нужно 528 млрд тенге. Токаев отметил, что различные ЧП в сфере ЖКХ стали обыденным явлением. Череда аварий, в том числе и в Петропавловске не привела к должной реакции со стороны акимов, министров и, самое главное, собственников. И недавний коллапс в Экибастузе окончательно показал, насколько запущена ситуация в этой отрасли.



КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Эта ситуация наглядно продемонстрировала безответственное отношение к отопительному сезону государственных органов и субъектов естественных монополий. У нас есть практика замалчивания накопившихся проблем. Это привело к масштабным последствиям, для устранения которых потребовались колоссальные ресурсы. Думаю нужно извлечь уроки, провести расследование — почему это произошло. Будем принимать соответствующее решение.

Обсудили на заседании и рост цен. Продовольственная инфляция превысила 24%. Снижение себестоимости, устранение непродуктивных посредников и доступ к торговым сетям — это основные направления борьбы с ростом цен на продукты. Вместе с тем, отмечает Президент, многие фермеры не имеют мощностей по хранению овощной продукции, поэтому вынуждены продавать напрямую с поля. Результат — недополученные доходы сельчан и высокая сезонность цен на продукцию. Работа по строительству овощехранилищ идет медленно, заключил глава государства. А реальные денежные доходы населения демонстрируют самые низкие темпы роста за последние 5 лет.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— За 11 месяцев текущего года рост экономики замедлился с 4,6% до 2,7%. Инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6%. Конечно, подобная ситуация самым негативным образом влияет на уровень жизни и доходов населения. Наши граждане надеются, что реальные позитивные изменения произойдут сегодня и сейчас. Оправдать эту надежду и веру — самая главная задача, стоящая перед нами. Поэтому для реализации предвыборной программы был принят специальный план. Работа каждого министра, акима будет измеряться не статистикой, расчетами, а реальным результатом.

Также предстоит «снизить градус» чрезмерного потребительского кредитования. Сейчас объем проблемных кредитов достиг полутриллиона тенге. Более миллиона людей уже не в состоянии оплачивать взятые на себя обязательства, говорит Токаев. Многие из них, доходя до отчаяния, вынуждены брать новые кредиты, чтобы погасить старые. Поэтому с 1 января 2023 года должен заработать Закон «О реабилитации и банкротстве физических лиц». Помимо этого, необходимо более жестко регулировать беззалоговое онлайн-микрокредитование. В некоторых странах на него введен полный запрет. Следует изучить этот опыт.