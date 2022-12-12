Порыв трубы по улице 314 Стрелковой дивизии произошел в Петропавловске

В Петропавловске на участке улицы 314 Стрелковой дивизии произошел порыв трубы водоснабжения. В ТОО «Кызылжар су» сообщение об аварии поступило в час ночи. Аварийные бригады сразу же приступили к работе.



АРМАН САУТОВ, исполнительный директор ТОО «Кызылжар су»:

— По юго-западному водоводу у нас произошло повреждение на трубе диаметром 800. Труба была реконструирована в 2009 году. На сегодня причина практически известна. Оторвало бортовую втулку. Чтобы склеить трубу, нужно плюсовую температуру создать, поэтому сейчас будем утеплять это место, укрывать.

В устранении аварии задействовали свыше 10 единиц различной техники и 8 бригад рабочих. Из-за повреждения на водоводе пришлось временно перекрыть въезд в областной центр со стороны озера Пестрого. Это было сделано для беспрепятственного проезда специализированной техники. К двум часам дня движение автотранспорта по улице Кожабергена Жырау восстановили. Исполнительный директор ТОО «Кызылжар су» объяснил, что из-за аварии подтопило железную дорогу, склады компании «Радуга». Добралась вода и до жилого сектора. Подтопило 6 домов.

АРМАН САУТОВ, исполнительный директор ТОО «Кызылжар су»:

— Сейчас там работают бригады, откачку организовали. Подвоз воды тоже. 1:17 На сегодня у нас в принципе все с водой, но давление понижено в Бензострое и в Рабочем поселке. Сейчас стараемся нагнать давление, чтобы люди были с водой.

Андрей Миланенко живет недалеко от места аварии. О порыве на водопроводе узнал, когда увидел спецтехнику рядом со своим домом.

АНДРЕЙ МИЛАНЕНКО, житель г.Петропавловска:

— Утром встал, тут машины приехали, такой шум подняли, соседи вышли все. 1:01 Я утрам встал уже вода была.

В ТОО «Кызылжар су» заверили, что полностью устранить повреждение на водоводе по улице 314 Стрелковой дивизии получится в течение суток. С момента прихода холодов это уже третья по счету подобная аварияв Петропавловске.