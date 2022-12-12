Более 20 женщин СК обучились политической грамотности

В Петропавловске вручили сертификаты первым выпускницам школы женского политического лидерства. Её открыли в сентябре. Азам политики, управления и конкурентноспособности здесь обучились более 20 представительниц прекрасного пола. 17-летняя Ажара Сыздыкова — будущий историк. В силу своей профессии девушка интересуется политикой. Говорит, сегодня очень важно быть в курсе всех событий.

АЖАРА СЫЗДЫКОВА, выпускница школы женского политического лидерства Альянса женских сил СКО:

— «Обучение проходило в течение одной недели. Мы проходили такие темы, как личный бренд, программы женщин-политиков, кандидатов в Президенты. Нас обучали тому, как нужно подавать себя на публике, проходили ораторское мастерство. У нас были встречи с психологами, которые объясняли нам, как правильно держать себя на сцене».

Сегодня для женщин создают все условия, чтобы реализовывать себя во всех сферах социально-экономического развития Казахстана. К примеру, 51% представительниц прекрасного пола занимаются предпринимательством. Поддерживает активных и деловых Ольга Перепечина. По словам сенатора, женщины — социальная часть населения. Они защищают права младшего и старшего поколения, ответственны за образование, здравоохранение и социальную защиту населения.

ОЛЬГА ПЕРЕПЕЧИНА, депутат Сената Парламента РК

— «Очень здорово, что сегодня в нашей стране в преддверии электорального периода стартовал и реализовался проект «Школа женского политического лидерства». Согласно нашему законодательству, в который были внесены изменения в 2020-м году, женщинам наравне с молодыми людьми предусмотрена 30-процентная квота при формировании списков политических партий и участии в политической жизни страны на уровне принятия решений. Сегодня для наших женщин открыты все двери, есть права и возможности».

Проект «Школа женского политического лидерства» открыли при поддержке Альянса женских сил Казахстана. Главная цель и задача — развитие прекрасного пола в политике и их выдвижение на общественно-политическую, законодательную работу, а также в госструктурах и органах исполнительной власти.

ГУЛБАХША МУСАБАЕВА, руководитель школы женского политического лидерства Альянса женских сил СКО:

— «С ноября по декабрь мы обучили более 20 женщин политическому лидерству. Сегодня мы вручаем первым вупыскницам сертификаты об окончании школы. Я думаю, что в будущем в нашей стране права и свобода женщин будут рассматривать и развивать дальше. Альянс женских сил Казахстана проводит в этом направлении большую работу».

Школа будет работать на постоянной основе. Следующее обучение планируют провести в первом квартале 2023-го года.