В СКО предотвратили неэффективное расходование 90 млн тенге

Особо отличившихся наградили в международный день борьбы с коррупцией. На форум пригласили активистов, общественников, школьников и студентов, которые помогают искоренить взяточничества и хищения.

Большинство из них не ловят коррупционеров за руку, у них другая задача — привить в обществе нетерпимость к этому социальному злу. Айгуль Жамантаева, например, организовывает лекции для госслужащих. Ежегодно через филиал академии госуправления проходит не меньше 1200 госслужащих, а это треть всех чиновников области. Не секрет, чаще всего ловят коррупционеров именно в госструктурах.

Айгуль Жамантаева, заведующая кабинетом разработки и реализации образовательных программ филиала АГУ при Президенте РК по СКО:

— Мы проводим семинары по теме антикоррупционной культуры и добропорядочности. На курсах переподготовки у нас есть дисциплина в объёме 6 часов. Нашими тренерами являются сотрудники антикоррупционной службы.

Помогает бороться с коррупцией и ОО «Әділдік жолы». Его создали 2 года назад. За это время за помощью обратились 3 тысячи человек. Они сообщали о подозрительных госзакупках. И многие факты подтвердились. В стране предотвращено неэффективное расходование 20 млрд тенге, 90 млн из них — в СКО. Было заведено 32 уголовных дела.

Айнагул Нурахметова, руководитель СКФ ОО «Әділдік жолы»:

— Среди них есть и уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при строительстве ФОК в с.Саумалколе Айыртауского района. Также в августе была проведена акция в сфере автодорог. В бюджет государства было возвращено 75 млн тенге, которые были незаконно запланированы при строительстве дороги «Подъезд к с.Шаховскому» Кызылжарского района. Это 14 км. Там идёт и капитальный ремонт, и средний. При капитальном и среднем ремонте были запланированы работы на одном и том участке.

Получилось, что 75 млн тенге выделили на средний ремонт, а потом эту же сумму дали ещё и на капитальный. Благодаря бдительности местного филиала «Әділдік жолы» деньги вернули. Сейчас наиболее эффективным инструментом в борьбе с коррупцией является цифровизация, отказ от излишней бюрократии и прозрачность всех процедур.

Сатжан Аблалиев, заместитель акима СКО:

— На сегодня 93% госуслуг, оказываемых в регионе, можно получить в электронном виде. В СК ежегодно снижается количество государственных закупок из одного источника. Проведено более 26 тысяч закупок на сумму порядка 44 млрд тенге. Это на 26% меньше, чем в прошлом году. Госорганы регулярно проходят проверку. В 20 управлениях было выявлено 232 коррупционных риска. 175 из них уже устранили.

В международный день борьбы с коррупцией ОО «Әділдік жолы» объявило о старте акции «Әділетті Қазақстан — Жастардың таңдауы». Благодаря ей молодёжь будут активнее вовлекать в борьбу с коррупцией. Для бесплатной консультации запустили колл-центр «1463».

Айгерим Хамзина