В Петропавловске на территории производственного кооператива сгорел автомобиль

Вечером 8 декабря пожарным поступила информация о возгорании автомобиля марки «Ауди-89». Машина находилась в боксе на территории производственного кооператива по адресу улица Рыжова,134. Огнеборцы незамедлительно выехали на место происшествия. Автомобиль горел открытым пламенем. В результате пожара пострадал 62-летний мужчина. Он получил ожоги лица и рук, его госпитализировали в больницу. Здание бокса удалось спасти, авто сгорело. В тушении пожара участвовали 20 огнеборцев и 7 единиц техники. Происшествие произошло из-за короткого замыкания в моторном отсеке транспортного средства. Ущерб устанавливается.

Дарья Пышмынцева