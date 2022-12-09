В честь 85-летия СКУ на его базе открыли филиалы двух институтов

Поздравить альма-матер и оценить её развитие с высоты прошедших лет приехали выдающиеся историки, археологи, профессоры, представители высших учебных заведений страны. К памятнику Манаша Козыбаева, чьё имя носит ВУЗ, возложили цветы. С поздравлениями выступили гости мероприятия.

Анатолий Корабельников, заместитель председателя совета ветеранов СКО:



— Всегда здесь давали очень глубокие основательные знания, о чём свидетельствует то, что многие выпускании стали известными учеными, педагогами.Хотелось бы обратиться к молодым, чтобы вы помнили историю своего учебного заведения. Я желаю вам успешной учебы, стать классными специалистами и прославить свое учебное заведение своими делами.



Далее гости посетили музей Kozybayev University. Их впечатлило исполнение студенческого оркестра.

Музей отражает богатую историю высшего учебного заведения области. Он так же, как и вуз, олицетворяет объединение наследия прошлого и новшеств современности. Например, узнать подробную информацию о жизни и деятельности Манаша Козыбаева студенты и гости музея могут с помощью своего гаджета. Стоит лишь навести его на стенд. О заслуженном деятеле науки, чьё имя носит университет, прочли стихотворения талантливые студенты.

И одно из главных событий праздничной программы. А если говорить точнее — даже два. На базе вуза сегодня в торжественной обстановке открыли филиал Института истории и этнологии им.Ш.Уалиханова и филиал Института археологии им.А.Маргулана.

Махаббат Козыбаева, директор филиала Института истории и этнологии им.Ш. Уалиханова, г.Астана:

— Мы сегодня рады присутствовать на открытии филиала Института в Петропавловске. Надеюсь, это ускорит и продолжит созидательную работу по изучению очень важного СК региона. Мы со стороны института всячески поддерживаем этот филиал. Видите, что всю литературу, которая выпускается на протяжении последних лет, мы уже передаем и будем передавать.

В копилке североказахстанских историков, ученых и археологов немало открытий. Например, реконструкцию вот этих костюмов эпохи раннего железного века студенты вместе с руководителями изготовили собственноручно. Интерес есть, а значит есть и большие планы. Открытие филиалов двух институтов дают огромные возможности для изучения родного края.

Талгат Мамиров, заместитель директора Института археологии им.А.Маргулана, г. Астана:

— Мы уже выиграли проект «Северный Казахстан в контексте культурно-исторических процессов: от эпохи каменного века до этнографической современности» на 2023-2024 гг. с бюджетом 450 млн тенге. Целью проекта является реконструкция исторической среды. Мы сейчас хотим возродить экспедиции, чтобы проводили исследования в рамках 6-7 археологических отрядов.



Филиал Института истории и этнологии им.Ш.Уалиханова совместно с головным институтом и учеными СКУ стремится быть конкурентоспособным в научной среде. Поэтому участвует в подаче научных заявок на грантовое финансирование.



Нурболат Абуов, директор филиала Института истории и этнологии им.Ш.Уалиханова, г.Петропавловск:

— На конкурс грантового финансирования научных проектов на 2023-2025 годы нами была подана заявка по теме «Исследование этнополитических процессов в Казахстане в 18-20 веках, вопросы утверждения территориальной целостности Казахстана». Идея проекта состоит в том, чтобы изучить влияние этнополитических процессов на территориальные обустройства Северного Казахстана, определить причины и характер, этапы появления различных этносов.

После завершения презентаций проектов филиалов для делегации провели экскурсию в новом учебно-лабораторном корпусе Kozybayev University. Далее открыли первый Кызылжарский форум «Северный Казахстан в потоке истории». Выдающиеся историки, археологи, профессоры выступили с докладами и представили наработки своих научных исследований. Подняли вопросы сохранения археологического наследия СКО, использования фонда Северо-Казахстанского государственного архива как источника изучения региональной истории.

Анастасия Кузнецова