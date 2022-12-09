Творческий конкурс среди школьников

«Зажги звезду» — под таким названием в средней школе №42 проходит творческий конкурс. Его приурочили к Году детей. Певцы, танцоры, юные поэты и чтецы. Свои таланты показывают учащиеся с 0 по 11 классы.

Одно из ярких выступлений — у коллектива «Diamonds». Все участники — первоклашки, но, несмотря на юный возраст, уже как бриллианты сияют на сцене.

Таисия Никонова, учащаяся средней школы №26:

— Мне 6 лет. Я учусь в первом классе. Мне нравится танцевать. Я танцую «Американо».

Мне нравится выступать. Я уже выступала много раз.

Всего участие принимают около 70 школьников. Каждый получит подарок, а занявшие первые места получат ценные призы и грамоты. Такие мероприятия планируют проводить на постоянной основе.

Жанат Какимов, руководитель молодёжного ресурсного центра г.Петропавловска:

— Данное мероприятие, включаем в список на следующий год, и будем отрабатывать с каждой школой, популяризировать такое движение. Это различные конкурсы, акции, фестивали, флешмобы. Всё, что связано с молодёжью, всё проводим. Самое главное, чтобы были идеи у молодёжи.

Проводить творческие, спортивные и интеллектуальные мероприятия планируют во всех образовательных учреждениях.

Диана Салихова