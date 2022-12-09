Штраф в 100 МРП можно получить за вырубку хвойных

В предновогодний период в области усилили охрану за хвойными деревьями. Контроль в лесных хозяйствах стартовал с 1-го декабря. В Соколовском лесном хозяйстве более 1300 гектаров хвойных насаждений.

Алексей Кучерявенко, инженер охраны и защиты леса Соколовского лесного хозяйства, Кызылжарский район:

— Дежурства ведутся круглосуточно, несмотря на погодные условия. Задействовано более 50 сотрудников лесной охраны, которые вместе с полицейскими проводят рейдовые мероприятия. Всего по учреждению создано 13 мобильных групп, также осуществляют охрану на 2 стационарных постах. Они находятся в Красноярском и Виноградовском лесничествах.

В этом году здесь посадили лесные культуры на площади 166 га. Из них 20 га занимают ели и сосны. В случае их незаконной вырубки браконьеров привлекут к ответственности.

Алишер Ашимов, корреспондент :

— Административный штраф за вырубку зелёных красавиц составляет 100 МРП, это 306 300 тенге. В этом году лесники фактов браконьерства пока не зарегистрировали.



Всего по области работают 95 рейдовых мобильных групп и 17 стационарных постов. Они занимаются проверкой законности приобретения ёлок. Их, по словам специалистов управления природных ресурсов и регулирования природопользования, будет реализовывать Кондратовский опытно-показательный лесопитомник. Соответствующую заявку уже отправили в Комитет.



Кайролла Байтемизов, специалист управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО:

— Заявку мы подали на 795 штук, из них 500 будет отпускать Кондратовский лесопитомник. Пока приказ Комитета не пришёл на отпуск насаждений. Как придёт, будем отпускать для проведения культурно-массовых мероприятий в детские сады, школы, акиматы. В каждом лесхозе есть общая калькуляция и по ней будут отпускать.



Работники лесных хозяйств будут работать вместе с полицейскими в усиленном режиме в течение месяца.

Алишер Ашимов