Полицейские организовали лекцию психолога с семейными дебоширами в рамках «16 дней без насилия»

Анализ возникновения бытовых скандалов, налаживание взаимоотношений с детьми, стабилизация эмоционального равновесия, профилактика суицидов. Эти и другие темы обсудила с семейными дебоширами на своей лекции клинический психолог Резеда Баймухаметова. Она доступно и интересно донесла слушателям основные тезисы и советы по предупреждению морального и психологического насилия в семьях, по восстановлению гармонии.

Резеда Баймухаметова — клинический психолог:

— В рамках меморандума между «Аналар кеңесі» СКО и департаментом полиции сегодня мы провели встречу с лицами, которые были склонны к правонарушениям. Лекция прошла успешно, хорошо воспринимали информацию. Есть надежда, что люди, которые приняли участие в лекции, изменят свою жизнь и станут успешными, лояльными гражданами РК.

Встреча прошла в рамках акции «16 дней без насилия». Стражи правопорядка нацелены, в первую очередь, на разъяснительную работу: информируют людей, что моральное насилие в семьях можно и нужно пресекать.

Асем Ильясова — старший инспектор УП г.Петропавловска:

— Проведен тренинг с лицами, совершившими правонарушения и преступления против личности в сфере быта. Данная работа будет продолжена. В период акции привлечено свыше 1000 правонарушителей. Акция продлится до 10 декабря.

Консультации и необходимую помощь специалистов жертвы бытового насилия могут получить по телефонам 8 (7152) 49-31-58 (УП г. Петропавловска) и 8 (7152) 61-25-30 (ДП СКО). Также могут обратиться в республиканский call-центр «150», к участковому инспектору полиции или на канал «102».

Анастасия Кузнецова