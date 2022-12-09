Кражу зерна более чем на 1,5 млн тенге раскрыли полицейские

В Есильском районе злоумышленники взломали дверь склада и вывезли на грузовике 10 тонн пшеницы. Ущерб составил 1 миллион 600 тысяч тенге. Владелец не знал о краже. Его известили оперативники и в короткий срок задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель соседнего Кызылжарского района. Полицейские установили и возможных соучастников. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 188 Уголовного кодекса РК «Кража». Совершению преступления способствовала слабая техническая укреплённость территории предприятия. Руководителю хозяйства направят предписание об устранении недостатков, способствующих совершению преступлений.

Анастасия Кузнецова