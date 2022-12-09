В этом году Kozybayev University отмечает юбилей. Вузу исполнилось 85 лет. На празднование знаменательной даты пригласили особо отличившихся студентов и преподавателей. Они воспитали тысячу специалистов, привили им любовь к науке и знаниям. В своей работе преподаватели вуза используют новые методики, чтобы найти подход к каждому учащемуся, раскрыть его потенциал. Kozybayev University — главная кузница кадров региона, отметил аким области Айдарбек Сапаров.



Айдарбек Сапаров, аким Северо-Казахстанской области:



— По поручению Президента в стране проводится работа по открытию не менее 5 филиалов авторитетных зарубежных университетов. В рамках данного поручения стартовала программа двудипломного обучения совместно с Университетом Аризоны. В этом году обучаются 155 студентов из разных городов. В следующем году будет выделено еще 500 специальных образовательных грантов. Построен новый учебно-лабораторный корпус, также строим студенческие общежития. Поддержим талантливых преподавателей и студентов, будем направлять их на обучение и зарубежные стажировки.

О поддержке талантливых преподавателей всегда говорит и Зинаида Табакова. Она подготовила 11 кандидатов наук и около 50 магистров. За плечами доктора филологических наук 53 года педагогического стажа. Она тоже училась в местной альма-матер в 1957 году. Тогда и полюбила этот вуз.

Зинаида Табакова, доктор филологических наук, доцент кафедры Kozybayev University:

— Я с детства мечтала стать преподавателем. Когда попала в университет, тогда институт Ушинского, я поняла, что это моё. Здесь совмещается образование и наука. Наука для меня стала самым главным в моей жизни. Потому что сам растёшь и помогаешь другим.

На глазах Зинаиды Табаковой строились корпусы, открывались современные лаборатории, появлялись новые специальности и даже факультеты. У истоков одного из них стояла Кульбарам Баязитова. Зоотехник по образованию сама работала в животноводстве. Тогда в СК не хватало агрономов и зоотехников. Потому в вузе открыли сначала сельскохозяйственную кафедру, а сейчас есть целый агротехнологический факультет.

Кульбарам Баязитова, доцент кафедры «Продовольственная безопасность» Kozybayev University:

— Наши студенты работают и в селе, и в институтах, занимаются наукой. С 2013 года мы готовим животноводов, зоотехников, технологов продовольственных продуктов. Эти специальности важны и нужны. Поскольку животноводство развивается, завозятся элитные породы.

На торжественном мероприятии было вручено около 180 различных ведомственных наград, благодарственных писем и почётных грамот от акима области, министров и вуза.

Айгерим Хамзина